"Gdyby tak pozbierać możliwe wyroki dla liderów PiS na listach do Parlamentu Europejskiego, to zebrałoby się dobre 20 lat" - napisał w piątek wieczorem na X (dawny Twitter) premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk w Sejmie / Radek Pietruszka / PAP

Wpis na swoim koncie na platformie X szef rządu opublikował przed godz. 20:00.