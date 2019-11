"Ja nie miałem kłopotów, ale widziałem, że kłopoty mieli posłowie opozycji, jak i z naszej partii. Jest rzeczą naturalną, że w takiej sytuacji można powtórzyć głosowanie po to, żeby nikt nie miał tych kłopotów i tak się stało. Pani marszałek postąpiła w najbardziej właściwy sposób. Widziałem na przykład, że pani Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej podeszła do pani marszałek i sugerowała kłopoty. Widziałem wymachujących kartami posłów opozycji, którzy mówili, że są kłopoty z głosowaniem. Doszukiwanie się tutaj czegokolwiek niewłaściwego jest jak najbardziej nie na miejscu"- powiedział w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki o Stanisławie Piotrowiczu: Nikt z nas nie jest idealny. Patrzymy na cały życiorys

Krzysztof Ziemiec pytał premiera o to, co myśli o Stanisławie Piotrowiczu, który został nominowany przez PiS do Trybunału Konstytucyjnego: Ja już parę lat temu zasięgnąłem języka co do różnych spraw, które prowadził pan Piotrowicz i musze powiedzieć, że według mojej najlepszej wiedzy, kilka spraw prowadzonych na początku stanu wojennego były w taki sposób, żeby tym osobom, które były oskarżane - im się nic nie stało, zostały uwolnione z zarzutów, a jedna osoba dostała najmniejszy możliwy z tych wyroków. Ja bym chciał, żeby wszyscy byli idealni. Sam na pewno nie jestem idealny, jak nikt z nas, w związku z tym patrzymy na cały życiorys, patrzymy na to, co się zadziało - powiedział premier.

Ja doskonale wiem, że można było być sędzią, prokuratorem, można było być również po złej stronie mocy, ale zachowywać się przyzwoicie, a można było być w Solidarności, ale donosić na swoich kolegów - dodał szef rządu.

Morawiecki o Banasiu: Jeżeli raport CBA będzie niekorzystny, być może zadzwonię do prezesa NIK

"Pan Marian Banaś przyczynił się bardzo do usprawnienia systemu finansowego. Ja nie czytałem w szczegółach raportu, który został przygotowany przez CBA, w ten weekend mam zaplanowane to przeczytać. Jak będę miał wyrobiony pogląd w tej kwestii, to będę mógł coś więcej powiedzieć" - powiedział w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.

Na pytanie, czy zainterweniuje u prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli raport o Banasiu będzie niekorzystny, odpowiedział: "Jeżeli ten raport będzie niekorzystny, być może zadzwonię do prezesa" - zadeklarował gość Krzysztofa Ziemca.

Morawiecki o cenach prądu: Mam nadzieję, że uda się wypracować mechanizm, żeby gospodarstwa domowe nie miały podwyżki

Mamy jedną z najtańszych cen prądu w Unii Europejskiej. (...) Obniżyliśmy akcyzę i opłatę przejściową i je pozostawiamy na obniżonym poziomie. (...) Będziemy oczekiwali na to, co Urząd Regulacji Energetyki powie przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że uda się wypracować mechanizm, żeby gospodarstwa domowe nie miały podwyżki - zadeklarował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem polityk.

Morawiecki o budżecie: Będziemy się starać, żeby był zrównoważony

Cały czas będziemy się starać, żeby budżet był zrównoważony - powiedział w RMF FM premier . Na pytanie, skąd zdobyć dodatkowe wpływy, stwierdził: Przede wszystkim z dalszego uszczelnienia podatków. Dokonujemy też takiego radykalnego przeglądu różnych instytucji państwowych. Obciążenia administracyjne, biurokratyczne, które dokuczają obywatele, to są koszty, które muszą ponosić podatnicy. Liczę na to, że tam również "znajdziemy" jeden, dwa, trzy miliardy złotych - zapowiedział szef rządu.

Krzysztof Ziemiec: Witam panie premierze. Sasi internauci zasypali pana pytaniami. Ale ja najpierw zapytam pana o to, co działo się w Sejmie w nocy. O to głosowanie. Pan też miał kłopoty z tą maszynką, czy nie?

Mateusz Morawiecki: Ja akurat nie miałem kłopotów, ale kłopoty mieli zarówno posłowie opozycji jak i z naszej partii. A więc jest rzeczą naturalną, że w takiej sytuacji można powtórzyć głosowanie po to, żeby nikt nie miał takich kłopotów i tak się stało. Pani marszałek postąpiła w najbardziej właściwy sposób. Widziałem np. że pani Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO podeszła do pani marszałek, sugerowała pewne kłopoty, widziałem wymachujących kartami posłów opozycji, którzy mówili, że są kłopoty z głosowaniem. Doszukiwanie się tutaj czegokolwiek niewłaściwego jest jak najbardziej nie na miejscu.

Tylko jest to jakiś problem i dla Sejmu: bo jest wniosek o odwołanie pani marszałek, jest wniosek do prokuratury, więc jakiś problem polityczny też jest. Myślę sobie, że gdyby marszałek Sejmu opublikowała wyniki tego pierwszego głosowania...

... wie pan panie redaktorze, że marszałek Sejmu nie widzi wyników tych głosowań, dopóki one się nie ukażą na tablicach. Taka insynuacja, że może ktoś widział te wyniki i się okazało, że one są niekorzystne, spowodował ten fakt, że pojawiło się zapotrzebowanie na kolejne głosowanie. Nie, niczego takiego nie było, nie ma takiego podejrzenia.



To czemu anulowano to pierwsze głosowanie?



Właśnie dlatego, że posłowie i opozycji z całej sali sejmowej i również oczywiście z PiS, sugerowali, że ta maszynka do głosowania nie działa w sposób właściwy. Trzeba tu podkreślić dla naszych słuchaczy...



... to skąd ten głos trzeba anulować, bo przegramy?



Stąd właśnie ta maszynka w troszeczkę bardziej skomplikowany sposób musiała wykonać swoje zadanie, niż zwykle. Bo zwykle to jest zielony, czerwony a w tym przypadku to głosowanie polegało na troszeczkę innej procedurze, innej metodzie. I pogubiło się kilku posłów z opozycji, kilku posłów resztą z całego Sejmu po prostu i niektórzy głośno o tym mówili.

Ale gdyby dziś opublikować wyniki, bo już chyba są one znane gdzieś tam w komputerze.

Nie potrafię teraz tego powiedzieć, czy one są znane, na jakiej zasadzie to się zbiera. Domyślam się tylko, że w logach, gdzieś tam w systemach informatycznych one są , w związku z tym ja nie mam żadnych wątpliwości, co do tego, że pani marszałek nie znała tych wyników, ponieważ tych wyników się nie zna, a po drugie, że wszystko nastąpiło w prawidłowy sposób. Zresztą wcześniejsze głosowania i późniejsze pokazywały, że wszystko jest, tak jak należy. Po prostu jest większość parlamentarna i ona przegłosowała na korzyść naszych wniosków.



Problemy techniczne to jedno, ale też i nazwiska, bo one wzbudzały bardzo wiele emocji. Czy pan jako syn opozycjonisty, miał jakiś problem z tym, żeby głosować nad Stanisławem Piotrowiczem?

Ja już parę lat temu zasięgnąłem jeżyka - jak to się mówi - co do tych różnych spraw, które prowadził pan Piotrowicz. Muszę powiedzieć, że według mojej najlepszej wiedzy, kilka spraw na początku stanu wojennego, prowadzonych było w taki sposób, żeby tym osobom, które były oskarżane, albo nic się nie stało - i cztery z pięciu osób zostały uwolnione z zarzutów - a jedna osoba dostała najmniejszy możliwy z tych wyroków. Ja chciałbym, żeby wszyscy byli idealni, sam nie jestem idealny, ani doskonały...

... nikt z nas.

W związku z tym patrzymy na cały życiorys. Patrzymy na to, co się zadziało. Ale jeszcze jedna rzecz panie redaktorze.



Ja nie bardzo mogę sobie taką myśl, czy taki ciąg rozumowania dopuścić u siebie samego, że partia, która wprowadza pierwszych sekretarzy PZPR do europarlamentu, wprowadza prominentnych działaczy komunistycznych z tamtych czasów, partia, partia w której szeregach oni tak siedzieli skuleni np. pan Rosati, który był wieloletnim działaczem PZPR i to takim bardzo ważnym w tamtych czasach, że ta partia, będzie próbowała nas pouczać tego, co można a co nie.





