Rachunki za prąd w naszych domach jednak mogą wzrosnąć. Jest radykalna zmiana retoryki rządu w sprawie blokowania grożących nam od nowego roku podwyżek. Do tej pory rząd - chociażby ostatnio ustami wicepremiera Jacka Sasina - zapewniał, że podwyżki dla indywidualnych odbiorców nie będzie. Dziś premier Mateusz Morawiecki nie chciał powtórzyć tych słów na konferencji.

Premier Mateusz Morawiecki / Wojciech Olkuśnik / PAP

Na zadane wprost pytanie, czy podwyżek cen prądu nie będzie, premier Mateusz Morawiecki odpowiedział: "Robimy wszystko, żeby ceny prądu dla Polaków, dla gospodarstw domowych były jak najniższe w Europie. Zobaczymy, jak ten proces będzie przeprowadzany".

Do tego premier zaczął mówić, że to decyzja niezależnych - choć zależnych od rządu - PGE, Energi, Enei i Taurona. One są samodzielnymi podmiotami, zgodnie z kodeksem handlowym, jest niezależny regulator, Urząd Regulacji Energetyki - tłumaczył szef rządu. Dodajmy, że szefa URE sam premier powołał 4 miesiące temu.

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, to jasny sygnał, że premier każe nam się szykować na podwyżki rachunków, choć wprost powiedzieć tego nie chciał.

W poniedziałek w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewnił, że podwyżek cen prądu dla indywidualnych odbiorców nie będzie. Dodał, że podmioty gospodarcze muszą liczyć się z tym, że będą musiały płacić za prąd tyle, ile wynika to z rynkowych cen wytwarzania energii.