Toczone są teraz rozmowy z dwoma kandydatami - bardzo zaawansowane. Jak te osoby określą swoje zdanie, a my również się na kogoś zdecydujemy, to wtedy to przedstawimy. (...) Obecnie toczymy rozmowy z dwiema kobietami. Wszystko będzie jasne w ciągu dwóch tygodni - zadeklarował w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.

