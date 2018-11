Wieczorny pojedynek Portugalia-Polska, kończący zmagania w Lidze Narodów, to jeden z głównych tematów wtorku. Tego dnia nadeszła smutna informacja o śmierci jednego z najlepszych polskich trenerów boksu Andrzej Gmitruka. W sprawie wszczęto śledztwo. Pojawiły się też nowe fakty ws. afery KNF - agenci CBA z Warszawy przeszukali mieszkanie byłego już szefa komisji Marka Chrzanowskiego. Co jeszcze zdarzyło się we wtorek? Zobaczcie w naszym podsumowaniu dnia.

Mecz Portugalia-Polska. Szczęsny w bramce, Milik w ataku

Jednym z głównych wydarzeń dnia jest mecz Portugalia-Polska rozgrywany w ramach Ligi Narodów. Wojciech Szczęsny jest bramkarzem, a Arkadiusz Milik - jedynym napastnikiem w wyjściowym składzie piłkarskiej reprezentacji biało-czerwonych. Początek spotkania o godzinie 20.45.



ŚLEDŹCIE NA BIEŻĄCO PRZEBIEG MECZU W NASZEJ RELACJI. POCZĄTEK O 20:45 >>>



Zdj. biało-czerwonych z treningu / Bartłomiej Zborowski / PAP

Nie poinformował Ziobry na czas. Za karę trafił do rejonówki

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, jeden ze śledczych, który ma odpowiadać za niepoinformowanie ministra Zbigniewa Ziobro na czas, został przeniesiony do prokuratury rejonowej. Doszło do złamania nowych procedur dotyczących obiegu informacji w prokuraturze krajowej, w sprawie rejestrowanych zawiadomień. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że jeden z prokuratorów nie zrealizował tych zaleceń, przez co minister Ziobro został postawiony w niezręcznej sytuacji. Musiał się tłumaczyć dziennikarzom, dlaczego dopiero po pięciu dniach i to z mediów dowiedział się o tak ważnej sprawie.

Afera KNF. Nie poinformował Ziobry na czas. Za karę trafił do rejonówki Kara dla prokuratora za niepoinformowanie na czas Zbigniewa Ziobry o zawiadomieniu Leszka Czarneckiego w sprawie korupcyjnej propozycji, którą miał mu złożyć były szef Komisji Nadzoru Finansowego. Zawiadomienie trafiło do prokuratury 7 listopada. Prokurator Generalny twierdzi, że dowiedział się o... czytaj więcej

Śledztwo ws. śmierci Andrzeja Gmitruka

Andrzej Gmitruk / Andrzej Grygiel / PAP

Nie żyje Andrzej Gmitruk - jeden z najlepszych polskich trenerów boksu. Gmitruk zmarł dziś w nocy. Miał 67 lat. Był szkoleniowcem m.in. Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka, Artura Szpilki czy Mateusza Masternaka.

Na tę chwilę przyczyna śmierci Andrzeja Gmitruka jest nieustalona. Nie ma przesłanek, by twierdzić, że ktoś przyczynił się do śmierci trenera boksu - usłyszał w prokuraturze dziennikarz RMF FM. Na jutro zarządzono sekcję zwłok.

Prokuratura już wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci trenera. Jak tłumaczy - to robocza kwalifikacja przyjmowana w podobnych przypadkach.

Andrzej Gmitruk nie żyje. Jest śledztwo ws. śmierci trenera boksu Nie żyje Andrzej Gmitruk - jeden z najlepszych polskich trenerów boksu. Gmitruk zmarł dziś w nocy. Miał 67 lat. Był szkoleniowcem m.in. Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka, Artura Szpilki czy Mateusza Masternaka. Informację o śmierci Gmitruka potwierdził Polski Związek Bokserski. czytaj więcej

Śledztwo ws. afery KNF: Leszek Czarnecki przesłuchany jako czwarty, CBA w mieszkaniu Marka Chrzanowskiego

Marek Chrzanowski / Paweł Supernak / PAP

Leszek Czarnecki był czwartym świadkiem przesłuchanym w śledztwie dot. afery w Komisji Nadzoru Finansowego - ustalili reporterzy RMF FM. Pierwsza trójka świadków stawiła się w katowickiej prokuraturze już w ubiegłym tygodniu. Ich tożsamość jest tajemnicą - śledczy nie chcą zdradzić w tej sprawie żadnych szczegółów.

Dziennikarze RMF FM ujawnili również, że na wniosek katowickiej prokuratury agenci CBA z Warszawy przeszukali mieszkanie byłego już szefa KNF Marka Chrzanowskiego: zabezpieczyli dokumenty i nośniki elektroniczne.

PRZECZYTAJ o SZCZEGÓŁACH ŚLEDZTWA ws. AFERY KNF! >>>>

Właściciel Getin Noble Banku i Idea Banku Leszek Czarnecki w towarzystwie swego pełnomocnika mec. Romana Giertycha w drodze na przesłuchanie w katowickiej prokuraturze / Andrzej Grygiel / PAP

Afera KNF: Platforma żąda komisji śledczej, Mazurek ucina temat

Platforma Obywatelska skierowała do marszałka Sejmu projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. afery KNF.

"Ta władza nie jest w stanie sama się oczyścić i nie jest w stanie sprawdzić całej tej afery - tylko komisja śledcza może to zrobić" - mówił, zapowiadając złożenie projektu, szef klubu PO Sławomir Neumann.

Na jego oświadczenie błyskawicznie - i nie pozostawiając wątpliwości - zareagowała rzeczniczka PiS.

"Nie poprzemy żadnego wniosku o komisję śledczą (...) Komisja śledcza jest potrzebna wtedy, kiedy nie działają instytucje państwa (...) Póki co te instytucje działają" - oświadczyła Beata Mazurek.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT! >>>>

Szczególne traktowanie wiceministra przez policjantów? Znamy wstępne wyniki kontroli

Nie ma uchybień w działaniach policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - takie są, jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, bardzo wstępne wyniki kontroli wszczętej przez Komendę Główną po doniesieniach o rzekomych nieprawidłowościach związanych ze szczególnym traktowaniem wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego przez lokalną policję. Chodziło m.in. o informacje, że suwalscy funkcjonariusze pilnują domu wiceministra.

O NIEOFICJALNYCH USTALENIACH KRZYSZTOFA ZASADY PRZECZYTASZ TUTAJ! >>>>

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński / Paweł Balinowski / Archiwum RMF FM

NBP uruchamia wsparcie płynnościowe dla Idea Bank

Jest pierwsza pomoc finansowa na banków Leszka Czarneckiego od czasu wybuchu afery w Komisji Nadzoru Finansowego. Narodowy Bank Polski zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania połowy rezerwy obowiązkowej - czyli z obowiązku trzymania części pieniędzy na czarną godzinę. Miesiąc temu podobne wsparcie otrzymał drugi bank Czarneckiego, czyli Getin Noble Bank.

NBP uruchamia wsparcie płynnościowe dla Idea Bank Jest pierwsza pomoc finansowa na banków Leszka Czarneckiego od czasu wybuchu afery w Komisji Nadzoru Finansowego. Narodowy Bank Polski zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania połowy rezerwy obowiązkowej - czyli z obowiązku trzymania części pieniędzy na czarną godzinę. Miesiąc temu podobne... czytaj więcej

Kacper Kamiński w Banku Światowym

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz kierownictwo partii nie wiedzieli o zatrudnieniu Kacpra Kamińskiego w Banku Światowym, będziemy sprawę wyjaśniać - zapowiedziała we wtorek rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Z kolei rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska podkreśliła, że dzieci polityków są zdolne, wykształcone i dokonują własnych wyborów.

Rzeczniczka partii odniosła się na konferencji do informacji portalu tvn24.pl oraz "Gazety Wyborczej", które poinformowały, że syn ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego - Kacper Kamiński - pracuje w Banku Światowym. Portal podał w swoim artykule, że decydujący wpływ na wybór reprezentantów Polski w tej instytucji ma prezes NBP Adam Glapiński. Według "GW" Kacper Kamiński miał otrzymać "intratną posadę" w Banku Światowym "dzięki NBP" w lipcu 2018 roku.



Jak sprawę komentuje sam Kacper Kamiński? Odpowiedź znajdziecie >>>TUTAJ<<< .



Śniadek o sprawie Kamińskiego: To było do przewidzenia

Nie chcę tej sytuacji bronić. Było do przewidzenia, że może bulwersować, a na pewno, że będzie wykorzystana do frontalnego ataku przez totalną opozycję - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek pytany o zatrudnienie syna ministra Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym. Być może ta wiedza nie dotarła do władz politycznych, bo gdyby tak się stało, z cała pewnością by zareagowano - przekonywał gość Marcina Zaborskiego.

Sąd oddalił powództwo PLL LOT przeciw związkowcom

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo PLL LOT przeciwko związkom zawodowym działającym w przedsiębiorstwie. Sędzia Monika Sawa w uzasadnieniu wyroku powiedziała, że nie rozstrzyga o legalności strajku i referendum związkowców.

Jak sąd dokładnie uzasadnił swoją decyzję? Przeczytacie >>>TUTAJ<<<



Ile będzie kosztować rekompensata podwyżek cen prądu?

Wielka rekompensata podwyżek cen prądu może kosztować budżet państwa 5 miliardów złotych rocznie - wyliczyli dziennikarze RMF FM. Od nowego roku grożą nam podwyżki rachunków za prąd nawet o 30 procent. Minister energii Krzysztof Tchórzewski obiecuje, że zrekompensuje je wszystkim odbiorcom indywidualnym dopłatami z budżetu.

Radykalne podwyżki cen prądu miałby nas wszystkich uderzyć po kieszeni w podwójnym roku wyborczym. Dlatego pieniądze mają się znaleźć, a rekompensaty wejść w życie od razu z nowymi wyższymi taryfami, by wyborcy w ogóle nie odczuli podwyżek.



Minister Energii nie precyzuje na razie, jak długo rząd chce dopłacać nam do rachunków.

Grillowanie Polski w UE będzie kontynuowane

Polska nie może liczyć ze strony Rumunii na taryfę ulgową w kwestii praworządności. "Będziemy nadal bardzo poważnie traktować sprawę praworządności w Polsce" - powiedział podczas wysłuchania w Parlamencie Europejskim rumuński dyplomata Mugur Chivu.

W zależności od rozwoju wydarzeń Rumunia będzie organizować wysłuchania czy punkty informacyjne na posiedzeniach unijnych ministrów ds. europejskich. Rumuńscy dyplomaci nie potrafili powiedzieć, czy temat Polski będzie stawał na każdym posiedzeniu unijnych ministrów ds. europejskich, tak jak było podczas prezydencji austriackiej. Chivu zaznaczył, że "wiele będzie zależało od osiągnięć w tej sprawie prezydencji austriackiej".

Ważna informacja dla kierowców udających się do Francji

Ambasada Polski we Francji wydała ostrzeżenie przed utrudnieniami, jakie mogą wystąpić na drogach w związku z protestem "żółtych kamizelek". We Francji od kilku dni przeciwko podwyżce podatków od paliwa protestują ludzie, ubrani w odblaskowe kamizelki. W co najmniej 2 tysiącach miejsc w kraju blokują przejścia dla pieszych, wjazdy na stacje benzynowe i dojazdy do supermarketów, a nawet autostrady.

Portugalia pokonana! Polska jedzie na Mistrzostwa Europy U21!

Polska młodzieżówka jedzie na Euro do lat 21! Nasi młodzi piłkarze w rewanżu w portugalskim Chaves pokonali gospodarzy 3:1 (3:0). Portugalczycy przecierali oczy ze zdumienia, bo już po 8 minutach przegrywali dwoma trafieniami dzięki bramkom Krystiana Bielika i Dawida Kownackiego. Później podwyższył jeszcze Sebastian Szymański, a dla gospodarzy po przerwie trafił Diogo Jota. Młodzi Polacy awansowali na Mistrzostwa Europy po raz pierwszy od 1994 roku. Dwa lata temu też zagraliśmy na turnieju, ale jako gospodarze.



El. ME U-21 Portugalia - Polska 1:3 Polska młodzieżówka jedzie na Euro do lat 21! Nasi młodzi piłkarze w rewanżu w portugalskim Chaves pokonali gospodarzy 3:1 (3:0). Portugalczycy przecierali oczy ze zdumienia, bo już po 8 minutach przegrywali dwoma trafieniami dzięki bramkom Krystiana Bielika i Dawida Kownackiego. Później... czytaj więcej

Ivanka Trump przyłapana na złamaniu procedur

Ivanka Trump - córka i jednocześnie doradczyni prezydenta USA Donalda Trumpa używała swojej prywatnej skrzynki mailowej do kontaktów związanych z administracją - podał dziennik "Washington Post". Złamała tym samym podstawowe zasady obowiązujące pracowników Białego Domu.

"Washington Post" pisze, że sprawę wykryli pracownicy Białego Domu. Okazało się, że przez dużą część 2017 roku Ivanka Trump często omawiała sprawy dotyczące administracji czy przekazywała informacje o nich za pomocą prywatnego konta mailowego.



Bliscy sprawy maili Ivanki Trump rozmówcy "WP" poinformowali, że zapytana przez urzędników o swoje działanie córka prezydenta odpowiedziała, że "nie jest szczegółowo zaznajomiona z zasadami".



Rydlówka znów otwarta, przed dworkiem osadzono chochoła

Wyremontowana Rydlówka - po czterech latach przerwy - znów została udostępniona dla zwiedzających. Ponowne otwarcie zbiegło się ze 118. rocznicą wesela Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, które Stanisław Wyspiański opisał w swoim najsłynniejszym dramacie. Przed dworkiem odbyło się tradycyjne osadzanie chochoła.