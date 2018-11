Jest pierwsza pomoc finansowa na banków Leszka Czarneckiego od czasu wybuchu afery w Komisji Nadzoru Finansowego. Narodowy Bank Polski zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania połowy rezerwy obowiązkowej - czyli z obowiązku trzymania części pieniędzy na czarną godzinę. Miesiąc temu podobne wsparcie otrzymał drugi bank Czarneckiego, czyli Getin Noble Bank.

Ta decyzja oznacza, że Idea Bank ma teraz więcej pieniędzy do dyspozycji. Może je wykorzystać do niezakłóconego wypłacania gotówki klientom i do poprawy swojej kondycji finansowej. Na przykład do udzielania dodatkowych kredytów - na czym bank zarabia.

To pierwsze państwowe od czasu wybuchu afery wsparcie dla banków należących do Leszka Czarneckiego - tego samego, który tydzień temu oskarżył byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego o żądanie 40 milionów złotych łapówki.

Po ogłoszeniu tej pomocy, akcje Idea Banku na warszawskiej giełdzie idą w górę - o 2,5 procent. Kolejny dzień natomiast nurkują - aż o 11 procent - notowania Getin Noble Banku. To dlatego że przy całej aferze głośno stało się o nienajlepszej kondycji banków wrocławskiego miliardera.

Wczoraj Narodowy Bank Polski zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów banków: Getin Noble Bank oraz Idea Bank. To był rezultat nocnego posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej.

O zwolnieniu z rezerwy obowiązkowej Idea Bank poinformował w komunikacie giełdowym:

Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. powziął informację o podjęciu w dniu 19 listopada 2018 r. przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego uchwały w sprawie zwolnienia Emitenta z obowiązku utrzymywania 50 % wymaganej rezerwy obowiązkowej. Powyższe zwolnienie obowiązywać będzie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Podstawą prawną dla powyższej decyzji jest art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

