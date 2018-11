Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zapytamy ją o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawickiego i o kandydata Platformy Obywatelskiej na premiera - Grzegorza Schetynę.

Robert Mazurek, RMF FM: Pani marszałek, to taka tradycja, że co roku składamy wniosek o wotum nieufności dla rządu?

Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu: Nie, to nie jest tradycja, ale ten rząd stwarza takie sytuacje.

To jest nowy rząd, bo wtedy był rząd Beaty Szydło.

Ale formacja ta sama, a to jest regulaminowe prawo opozycji, z którego powinniśmy korzystać, jeżeli chcemy mieć pana premiera na jakiś czas na wyłączność i ocenić jego działania i usłyszeć odpowiedzi, to musimy z tego prawa korzystać. Dlatego pan premier, mam nadzieję, w najbliższym czasie odpowie nam i odniesie się do bardzo wielu poważnych zastrzeżeń, które mamy do tego, co robi jego rząd.

Więc już za tydzień ten spektakl, mówię spektakl, bo role są rozpisane: wy będziecie atakować, PiS bronić.

To jest prawo demokracji i takie rzeczy i taka debata powinny mieć miejsce w parlamencie. Skoro nie możemy od pana premiera w żaden sposób uzyskać odpowiedzi, to będzie musiał się przygotować do tego i mam nadzieję, że opozycja do tego się dobrze przygotuje, że to będzie ciekawe dla Polaków.

Ale dlaczego akurat Grzegorz Schetyna ma być?

To jest naturalne, że zawsze szef partii... wiadomo, że lider partii, to jest ta osoba, która w przyszłości, jeżeli zmieni się po wyborach, będzie nominowany na taką funkcję. To jest naturalne.

