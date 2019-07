W Brukseli tuż po godz. 19 zakończył się trzydniowy szczyt UE. Zgodnie z przewidywaniami kandydatką na szefową Komisji Europejskiej jest niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen.

Jak poinformował na Twitterze szef RE Donald Tusk, premier Belgii Charles Michel został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej.





Rada Europejska nominuje Francuzkę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego.





Hiszpan Josep Borrell został nominowany na szefa dyplomacji UE.





Ursula Von der Leyen to urodzona w Brukseli matka siedmiorga dzieci, członkini CDU, wcześniej m.in. niemiecka minister rodziny i pracy. Niemka zyskała akceptację Polski. To nie jest Niemka, tylko konserwatystka - powiedział korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon jeden z ważnych polityków PiS-u, a inny dodał, że "nawet Antonii Macierewicz, gdy był ministrem obrony, miał z nią poprawne relacje".

To polskie poparcie, a nawet entuzjazm jest zaskakujący, bo nasz rząd bardzo często krytykował niemiecką dominację w Unii. Jeżeli Niemcy będą mieć szefa KE i przez pół kadencji szefa Parlamentu Europejskiego, to władza Berlina w Unii jeszcze bardziej wzrośnie. Byłoby to zresztą nie do pomyślenia jeszcze pięć, dziesięć lat temu. Wygląda jednak na to, że Niemka nie jest problemem dla Warszawy - głównie dlatego że w ten sposób udało się zablokować kontrowersyjnego, ze względu na spór o praworządność, Fransa Timmermansa. Polscy dyplomaci przekonują, że lepiej, aby była jasna sytuacja. Niech wezmą odpowiedzialność, a nie sterują z tylnego siedzenia - tłumaczył korespondentce RMF FM jeden z kandydatów.



Już wcześniej premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z Ursulą von der Leyen. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, szef polskiego rządu zaprosił von der Leyen do Warszawy, rozmawiał z nią o wizji przyszłej Komisji Europejskiej, o tym, jakie będą jej priorytety, a przede wszystkim rozmawiał o tece dla polskiego komisarza. Według polskiego dyplomaty ma to być ważna teka gospodarczo-przemysłowa.