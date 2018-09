Dariusz Michalczewski uznany za winnego naruszenia nietykalności cielesnej swojej żony i znieważenia jej - donosi reporter RMF FM Kuba Kaługa. Wyrok ws. zajścia z grudnia 2016 roku zapadł właśnie w sądzie w Gdańsku. Były bokser ma zapłacić 3 tysiące złotych grzywny. On sam tuż po ogłoszeniu wyroku powiedział dziennikarzom, że "to jest jakiś absurd", i zapewniał, że nigdy nie uderzył swojej żony. Pytany, co w takim razie wydarzyło się 21 grudnia 2016, odparł: "Pokłóciliśmy się. Żona pocięła mi dowód - ja wyjeżdżałem akurat - a ja rzuciłem dziadkiem do orzechów w szybę i zbiła się szyba. No i z tego wyszła awantura".

