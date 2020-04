Projekt podawania osocza ozdrowieńców pacjentom chorym na chorobę COVID-19 rozwijany jest w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. "Pierwsi ozdrowieńcy oddadzą swoje osocze już po Świętach Wielkanocnych" – poinformowała placówka.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Baner z napisem Szpital Zakaźny Izba Przyjęć Covid - 19 / Leszek Szymański / PAP

W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA od około dwóch tygodni zespół pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Grażyny Rydzewskiej rozwija projekt podawania osocza ozdrowieńców pacjentom chorym na chorobę COVID-19 - poinformował na swojej oficjalnej stronie na Facebooku CSK MSWiA w Warszawie.

Jak zaznaczyła placówka, jest to projekt organizowany przy współpracy wszystkich Klinik i Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA. Pierwsi ozdrowieńcy oddadzą swoje osocze już po Świętach Wielkanocnych - podkreślił szpital. Jest to obiecująca metoda, która może przyczynić się do szybszego zwalczenia epidemii - zaznaczono.



Szpital podał, że podobne projekty rozpoczęły się w USA i we Włoszech. Cieszy nas fakt, że będziemy jednym z pierwszych krajów, które będą mogły zaproponować tą metodę terapii pacjentom - poinformowano.



Placówka przekazała, że projekt jest koordynowany przez lek. Adama Tworka i lek. Krzysztofa Jaronia. Profesjonalizm, systematyczność i kreatywność naszego personelu rodzą nadzieję. Jesteśmy przy Was, działamy i nie ustajemy w walce! - napisał szpital.