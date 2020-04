Przepisy dotyczące obowiązkowe zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej zostaną doprecyzowane - zapowiedział na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Obowiązek zakrywania dolnej części twarzy w przestrzeni publicznej będzie nas dotyczyć od najbliższego czwartku, 16 kwietnia.

Jeszcze przed wejściem w życie nowego zarządzenia rząd ma wskazać konkretne sytuacje, kiedy zakrywanie nosa i ust będzie obowiązkowe. Do tej pory była mowa o wyjściu z domu do przestrzeni publicznej, czyli na spacer, do sklepu albo w komunikacji miejskiej. Pojawiły się jednak sporne przykłady.

Kiedy mówimy o miejscach publicznych ta definicja nie obejmuje prywatnego parku, to wymaga ujęcia w przepisach - stwierdził Cieszyński.

Resort zdrowia obiecuje, że jeszcze przed czwartkiem na rządowych stronach pojawią się konkretne objaśnienia dotyczące tego, jak rozumieć nowe przepisy. Służby sanitarne już teraz podkreślają, że zakrywać twarz możemy nie tylko maseczką ochronną, ale na przykład szalikiem albo chustą. I to na pewno będzie zgodne z nowymi przepisami.

Jak prawidłowo nosić maseczkę ochronną:

Przed założeniem maski należy umyć lub zdezynfekować ręce.

Maskę zakładamy przed wyjściem z domu w miejsce publiczne.

Maseczka musi dobrze przylegać do twarzy, nie mogą robić się prześwity po bokach.

Maska powinna być założona na usta i nos

Maska powinna być sucha.

Pod żadnym pozorem nie dotykaj zewnętrznej części maseczki.

Maskę trzeba prawidłowo ściągać - Chwyć za troczki lub gumki podtrzymujące materiał na twarzy i zdejmij je z głowy

Po zdjęciu maski myjemy ręce.

Nie odkładaj maski na żadną z powierzchni (blat kuchni, stół, krzesło) tylko bezpośrednio po zdjęciu wrzuć do woreczka, a następnie do kosza (lub prania, jeśli to maseczka wielokrotnego użytku).

Używając maseczek bawełnianych lub innych wielorazowych trzeba pamiętać o właściwej dezynfekcji.

Można ją spryskać roztworem alkoholu (minimum 70% spryskać i poczekać aż wyschnie) i zostawić do wyschnięcia

Prać należy w temperaturze powyżej 60°C (najlepiej 90°C) z dodatkiem detergentu.

Po wypraniu i wysuszeniu maseczek należy je wyprasować z użyciem maksymalnej temperatury (minimum 100-110 stopni Celsjusza)



