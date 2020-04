Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował, że w jego stanie w ciągu ostatnich 24 godzin z powodu Covid-19 zmarło 671 osób, czyli mniej niż dzień wcześniej. Dobowy bilans ofiar śmiertelnych podany w niedzielę wyniósł 758.

Nowy Jork / PAP/EPA/JASON SZENES /

Po raz pierwszy od tygodnia liczba zgonów na Covid-19 w stanie Nowy Jork spadła poniżej 700.

Cuomo przekazał również, że liczba zaintubowanych pacjentów - z których większość, jak zauważył, nigdy nie wraca do zdrowia - spadła w ciągu dwóch ostatnich dni, podobnie jak wzrost liczby nowo hospitalizowanych, który jest najniższy jak dotąd.



Gubernator powiedział również po raz pierwszy, że wierzy, że najgorsza faza epidemii mogła już minąć. Wierzę, że możemy zacząć drogę do normalności - dodał, zaznaczając, że jeśli nowojorczycy zachowają się lekkomyślnie, sytuacja znów się pogorszy.



W Nowym Jorku, epicentrum epidemii Covid-19 w Stanach Zjednoczonych, zmarło jak dotąd 10056 osób, co stanowi niemal połowę wszystkich zgonów w kraju.