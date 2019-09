Związkowcy zawodowi i przedsiębiorcy są zaniepokojeni pomysłami rządu: wzrostem płacy minimalnej i wprowadzeniem wyższych składek ZUS dla najbogatszych. Apelują do władzy o zrezygnowanie z tych pomysłów.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak uważają, jeśli obiecywana przez rząd podwyżka płacy minimalnej ma rzeczywiście wejść w życie, to trzeba wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy, bo bez tego podwyżka minimalnego wynagrodzenia okaże się dla wielu fikcją.

Niektórzy przedsiębiorcy bywają nieuczciwi. Od nowego roku płaca minimalna wzrośnie z 2250 złotych do 2600 złotych, a za 3 lata do 4 tysięcy złotych brutto. Przez to niektórzy mogą chcieć teraz zatrudniać pracowników na czarno, albo wypychać ich na samozatrudnienie i umowy śmieciowe. Dlatego trzeba zwiększyć kadry w inspekcji pracy i wzmocnić uprawnienia inspektorów.

Po kontroli, jeżeli wynika z dokumentów, że umowa zlecenia ma znamiona umowy o pracę, to powinien mieć nakaz administracyjny zmiany tej umowy. Jeżeli pracodawca się z tym nie zgadza, to się od tego odwołuje - mówi szef Solidarności Piotr Duda. Wspierają go organizacje przedsiębiorców.

Niebezpieczny wzrost składek dla najbogatszych

Związki zawodowe ramię w ramię z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców apelują też do rządu o rezygnację z planu wprowadzenia wyższych składek na ZUS dla najbogatszych.

Chodzi o tak zwaną trzydziestokrotność składek na ZUS. Zakłada ona, że dziś składki ZUS są pobierane tylko za zarobki do kwoty około 150 tysięcy złotych rocznie. Rząd chce to zmienić i zarobić na tym 5 miliardów złotych rocznie.

Odprowadzenie składek od całych dochodów bogaczy powoduje, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat najlepiej zarabiający mogą dostawać z ZUS-u nawet po 20-30 tysięcy złotych emerytury, a na to systemu nie będzie stać.

Problemem mogą też być powroty Polaków zza granicy. Gdy im dołożymy wyższe opodatkowanie, to mogą przestać mieć chęć tutaj wracać - tak mówi Cezary Kaźmierczak, szef związku przedsiębiorców i pracodawców.