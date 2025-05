Pierwsza Komunia to wydarzenie, które w polskiej tradycji zajmuje szczególne miejsce. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że dla większości Polaków jest to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe. Jednak wielu z Was zastanawia się, jaki prezent komunijny jest stosowny? Jak nie przesadzić obdarowując dziecko? Nasze propozycje znajdziecie w artykule.

Czy Pierwsza Komunia to tylko prezent? Oto, co naprawdę myślą Polacy / Shutterstock Zobacz również: Komunia: Jak wybrać stosowny prezent i nie zapomnieć, co jest najważniejsze? Pierwsza Komunia Święta to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu religijnym katolików, zwłaszcza dzieci. Jest to uroczystość, podczas której dziecko po raz pierwszy przyjmuje Eucharystię. W Kościele katolickim Pierwsza Komunia Święta zazwyczaj odbywa się w wieku około 7-9 lat, po odpowiednim przygotowaniu katechetycznym i przystąpieniu do sakramentu pokuty (spowiedzi). Uroczystość ta ma bardzo duże znaczenie duchowe i rodzinne, często towarzyszą jej specjalne msze, spotkania rodzinne oraz tradycyjne prezenty. Komunia: Czas spotkań i prezentów Oprócz aspektu duchowego Pierwsza Komunia Święta jest również okazją do rodzinnego spotkania - tak uważa 13 proc. badanych. Dla 5 proc. Polaków to przede wszystkim czas, kiedy można obdarować dziecko prezentem. Jednak nie dla wszystkich Pierwsza Komunia ma wyraźnie określone znaczenie - 16 proc. respondentów nie identyfikuje się z żadnym z tych poglądów. Stosunek do Pierwszej Komunii Świętej zależy od wieku i zaangażowania w życie religijne. Osoby starsze oraz te regularnie uczestniczące w praktykach religijnych zdecydowanie częściej podkreślają duchowe znaczenie tego sakramentu. Wśród seniorów aż 86 proc. traktuje Pierwszą Komunię jako ważne wydarzenie duchowe, podobnie jak 96 proc. osób uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu. Ciekawe różnice można zauważyć także, analizując odpowiedzi w zależności od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy wsi i mniejszych miast częściej podkreślają duchowy wymiar Komunii w porównaniu z mieszkańcami dużych aglomeracji. Pierwsza komunia / Maciej Zieliński / PAP Co kupić na prezent z okazji Pierwszej Komunii? Prezenty z okazji Pierwszej Komunii Świętej to ważny element tej uroczystości, jednak warto pamiętać, że najważniejszy jest wymiar duchowy tego wydarzenia. Wybierając prezent, dobrze jest kierować się zarówno tradycją, jak i potrzebami oraz zainteresowaniami dziecka. Oto najpopularniejsze propozycje prezentów komunijnych: Tradycyjne prezenty religijne: Pismo Święte - ilustrowana Biblia dla dzieci lub młodzieży.

Różaniec - często w ozdobnym pudełku.

Medalik lub krzyżyk - na łańcuszku, często z grawerem.

Obrazek religijny - np. z wizerunkiem patrona dziecka lub anioła stróża.

Modlitewnik - dostosowany do wieku dziecka. Prezenty praktyczne i pamiątkowe: Zegarek - klasyczny lub elektroniczny, często z grawerem.

Biżuteria - np. bransoletka, kolczyki (dla dziewczynek).

Album na zdjęcia z Komunii - do samodzielnego wypełnienia.

Personalizowane pamiątki - np. ramka na zdjęcie z dedykacją. Prezenty nowoczesne: Sprzęt elektroniczny - np. smartwatch, tablet, słuchawki (warto skonsultować z rodzicami).

Rower, hulajnoga, rolki - popularne wśród dzieci.

Książki - nie tylko religijne, ale także przygodowe, edukacyjne. Przed zakupem droższego prezentu (np. elektroniki) warto zapytać rodziców dziecka o zgodę i preferencje. Coraz częściej wręcza się także koperty z pieniędzmi, jednak warto dołączyć do nich choćby drobną pamiątkę religijną. Ankieta Ile Twoim zdaniem wypada przeznaczyć na prezent komunijny? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Ile Twoim zdaniem wypada przeznaczyć na prezent komunijny? Do 100 zł 5% 100-300 zł 18% 300-500 zł 34% 500-1000 zł 28% Powyżej 1000 zł 15%

