Praca w godzinach nocnych to wyzwanie, które podejmują tysiące Polaków. Dla wielu osób oznacza to nie tylko zmianę trybu życia, ale także dodatkowe pieniądze na koncie. We wrześniu 2025 roku dodatek za pracę w nocy może wynieść nawet ponad 900 zł brutto. Sprawdź, kto może liczyć na wyższe wynagrodzenie i jak obliczyć należny dodatek.

Pracujesz w nocy? Możesz liczyć na dodatek (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki między godziną 21:00 a 7:00. Pracodawca ma prawo samodzielnie ustalić dokładny przedział czasowy, w którym uznaje pracę za nocną, jednak musi on obejmować 8 godzin w wyznaczonym zakresie. Każda godzina przepracowana w tym czasie uprawnia do otrzymania specjalnego dodatku do pensji.

Jak informuje portal rynekzdrowia.pl, wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych nie jest stała i zależy od kilku czynników. Kluczowe znaczenie mają:

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,

liczba godzin pracy w danym miesiącu,

liczba godzin przepracowanych w porze nocnej.

Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto. Dodatek za każdą godzinę pracy w nocy to 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z tej kwoty. Aby obliczyć należny dodatek, trzeba podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, a następnie pomnożyć wynik przez 20 proc.

Wysokość dodatku za godzinę pracy w nocy różni się w zależności od miesiąca, ponieważ liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach nie jest stała. W 2025 roku stawki brutto za jedną godzinę pracy w nocy kształtują się następująco:

Styczeń - 5,55 zł

Luty - 5,83 zł

Marzec - 5,55 zł

Kwiecień - 5,55 zł

Maj - 5,83 zł

Czerwiec - 5,83 zł

Lipiec - 5,07 zł

Sierpień - 5,83 zł

Wrzesień - 5,30 zł

Październik - 5,07 zł

Listopad - 6,48 zł

Grudzień - 5,83 zł

We wrześniu 2025 roku liczba godzin pracy wynosi 176, a stawka dodatku za jedną godzinę pracy w nocy to 5,30 zł brutto. Oznacza to, że pracownik, który przepracuje wszystkie godziny nocne w tym miesiącu, może liczyć na dodatek w wysokości 932,80 zł brutto.

Warto podkreślić, że podane kwoty to minimalne stawki wynikające z przepisów prawa. Pracodawca ma prawo ustalić wyższy dodatek za pracę w nocy, jeśli pozwalają na to możliwości finansowe firmy lub zapisy układów zbiorowych. W praktyce oznacza to, że w niektórych branżach lub zakładach pracy dodatek za pracę w nocy może być jeszcze wyższy niż przewidują to przepisy.