Czy pora kąpieli może coś mówić o naszej osobowości? Badania sugerują, że osoby wybierające wieczorne prysznice w określony sposób organizują swoje życie i zdradzają pewne cechy charakteru. A który prysznic - według naukowców - jest zdrowszy?

Bierzesz prysznic wieczorem czy rano? / Shutterstock

Badania wskazują, że ok. 38 proc. Amerykanów wybiera wieczorne kąpiele, a 42 proc. preferuje prysznice rano. Jak się okazuje, wybór ten mówi o tym, jak zarządzamy energią, czasem i swoim samopoczuciem. Wieczorne kąpiele wybierają osoby, które stawiają na regenerację i życie w zgodzie z własnym rytmem. To nie lenistwo ani ekscentryczność - to świadoma strategia dbania o ciało i umysł.

7 cech osób biorących prysznic wieczorem

Są bardziej refleksyjni - wieczorny prysznic to dla nich czas na podsumowanie dnia i uporządkowanie myśli. Podczas gdy osoby kąpiące się rano traktują prysznic jako sposób na rozbudzenie, wieczorni "prysznicowicze" widzą w nim moment wyciszenia i refleksji.

- wieczorny prysznic to dla nich czas na podsumowanie dnia i uporządkowanie myśli. Podczas gdy osoby kąpiące się rano traktują prysznic jako sposób na rozbudzenie, wieczorni "prysznicowicze" widzą w nim moment wyciszenia i refleksji. Stawiają na dobry sen, a nie poranny zastrzyk energii - kąpiel na godzinę lub dwie przed snem pomaga obniżyć temperaturę ciała, co ułatwia zasypianie. Osoby wybierające wieczorny prysznic przedkładają regenerację i wypoczynek nad poranne rytuały.

- kąpiel na godzinę lub dwie przed snem pomaga obniżyć temperaturę ciała, co ułatwia zasypianie. Osoby wybierające wieczorny prysznic przedkładają regenerację i wypoczynek nad poranne rytuały. Dbają o wyraźne granice między pracą a życiem prywatnym - wieczorna kąpiel działa jak rytuał przejścia, pomaga "zmyć" stres z całego dnia i wejść w tryb odpoczynku. Dbają o wyraźną granicę między pracą a domem.

- wieczorna kąpiel działa jak rytuał przejścia, pomaga "zmyć" stres z całego dnia i wejść w tryb odpoczynku. Dbają o wyraźną granicę między pracą a domem. Są szczególnie wrażliwi na czystość - nie wyobrażają sobie zasypiania w pościeli, mając na sobie brud i kurz z całego dnia. To nie przesada, lecz naturalna potrzeba higieny i świeżości.

- nie wyobrażają sobie zasypiania w pościeli, mając na sobie brud i kurz z całego dnia. To nie przesada, lecz naturalna potrzeba higieny i świeżości. Potrzebują chwili samotności i wyciszenia - dla osób introwertycznych lub ceniących spokój, wieczorny prysznic jest codziennym rytuałem wyciszenia i odcięcia się od nadmiaru bodźców

- dla osób introwertycznych lub ceniących spokój, wieczorny prysznic jest codziennym rytuałem wyciszenia i odcięcia się od nadmiaru bodźców Wykazują chronotyp "sowy" - wieczorna kąpiel idealnie pasuje do ich naturalnego rytmu dobowego. Osoby te zwykle mają więcej energii wieczorem, a nocne rytuały są dla nich naturalne.

- wieczorna kąpiel idealnie pasuje do ich naturalnego rytmu dobowego. Osoby te zwykle mają więcej energii wieczorem, a nocne rytuały są dla nich naturalne. Cenią praktyczność: wolą rano wstać już czyści i gotowi, niż tracić czas na suszenie włosów czy długie przygotowania. Dla nich to kwestia wygody i efektywności, a nie świeżości na pokaz.

Wieczorny prysznic lepszy dla zdrowia i samopoczucia

Specjaliści są zgodni: wieczorny prysznic przynosi organizmowi więcej korzyści niż poranna kąpiel. Pomaga się wyciszyć, usuwa zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia i przygotowuje ciało do snu. To również sposób na zachowanie czystej i świeżej pościeli - mniejsze ilości potu i sebum na skórze sprawiają, że mniej zabrudzeń trafia na prześcieradło i poduszki. Ciepła woda działa relaksująco i obniża poziom stresu, co podkreślają eksperci.

Badania pokazują, że wieczorna kąpiel może bezpośrednio poprawić jakość snu. Ciepły prysznic podnosi temperaturę ciała, a jej późniejsze obniżenie jest sygnałem dla organizmu, że czas odpocząć. To naturalny sposób na ułatwienie zasypiania - szczególnie polecany osobom z problemami bezsenności. Wieczorny rytuał kąpieli pomaga też psychicznie oddzielić intensywny dzień od spokojnego wieczoru, sprzyjając regeneracji organizmu.

Regularne mycie przed snem wspiera również kondycję skóry - usuwa pot, kurz i sebum, a tym samym zapobiega zatykaniu porów. Nocą skóra intensywnie się regeneruje, a stosowanie balsamów czy serum po kąpieli wzmacnia ten proces.

Wieczorny prysznic jest szczególnie korzystny dla osób z alergiami. W ciągu dnia na włosach i skórze osadzają się alergeny, takie jak pyłki, kurz czy sierść zwierząt. Dokładne spłukanie ich przed snem może złagodzić objawy, takie jak kichanie, swędzenie czy podrażnienie oczu.

Wieczorna kąpiel to także sposób na spokojniejszy poranek. Oszczędzamy czas na dodatkowy sen, śniadanie czy ćwiczenia, a codzienna rutyna staje się mniej stresująca.