Od 1 kwietnia w życie wejdą nowe, wyższe kwoty odszkodowań za wypadki przy pracy. Znalazły się one w opublikowanym 10 marca obwieszczeniu szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy - najważniejsze zasady

Nowe kwoty odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca 2027 r.

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W przypadku, gdy wypadek przy pracy skończy się śmiercią, może też zostać wypłacone bliskim zmarłej osoby - np. małżonkowi, dzieciom i rodzicom.

Wysokość świadczenia zależy od stopnia niesprawności organizmu. Wynosi 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej należy złożyć po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji.

Co oznaczają istotne w kontekście odszkodowań określenia "stały" i "długotrwały" uszczerbek na zdrowiu?

Na stronach ZUS-u czytamy, że z tym pierwszym mamy do czynienia, gdy wypadek "powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy". Drugi dotyczy sytuacji, gdy problemy zdrowotne wywołane incydentem w pracy trwają ponad pół roku.

Jakie kwoty odszkodowań zaczną obowiązywać od 1 kwietnia?

Zgodnie z obowiązującymi od 1 kwietnia zasadami, za każdy proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przyznawane będzie 1781 zł. Taka sama kwota będzie przyznawana z tytułu zwiększenia się tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych. Do tej pory w obu przypadkach było to 1636 zł.

Jeśli poszkodowany w wypadku przy pracy dostanie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, zgodnie z nowymi przepisami będzie mu przysługiwać odszkodowanie w wysokości 31 162 zł. Analogiczna kwota zostanie wypłacona w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty. Oznacza to wzrost o ponad 2500 zł w porównaniu z przepisami obowiązującymi do 31 marca.

Kwota tego świadczenia wzrosła o niemal 13 tysięcy złotych

Najwyższe kwoty świadczeń uwzględnionych w obwieszczeniu szefowej resortu rodziny i pracy przekraczają 160 tysięcy złotych. Chodzi o sytuacje, gdy:

do odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego,

do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego,

do odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego.

W przypadku odszkodowań dla małżonka i dzieci możemy mówić o najwyższym wzroście (niemal 13 tys. złotych) w porównaniu z regulacjami obowiązującymi od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca.

Jeśli do odszkodowania po zmarłym w wyniku wypadku przy pracy uprawniony jest inny członek rodziny niż małżonek lub dziecko, może liczyć na 80 132 zł.

W przypadkach, gdy odszkodowanie należy się większej liczbie osób, jego kwota jest powiększana o 31 162 zł na drugiego i każdego uprawnionego.

