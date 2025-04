Inflacja konsumencka w 2025 r. wyniesie 4,5 proc., a więc będzie wyższa niż w roku 2024 - wynika z przyjętego przez rząd Sprawozdania z realizacji planu budżetowo-strukturalnego.

Rząd podał, ile wyniesie inflacja w 2025 r. w Polsce. Na zdjęciu: targowisko z warzywami i owocami. / Shutterstock

Wzrost PKB w 2025 r. wyniesie 3,7 proc. - wynika z dokumentu przyjętego we wtorek przez rząd. Należy zauważyć, że w budżecie na rok 2025 był zapisany wzrost PKB na poziomie 3,9 proc.

Według przyjętego we wtorek przez rząd sprawozdania, inflacja konsumencka w 2025 r. wyniesie 4,5 proc., a więc będzie wyższa niż w roku 2024. Do utrzymania się inflacji powyżej celu NBP mają przyczynić się ceny energii, w szczególności ceny gazu dla gospodarstw domowych, które od 1 stycznia 2025 r. wzrosły o 6 proc.

"Ceny energii dla odbiorców indywidualnych nie ulegną zmianie ze względu na rozwój cen surowców na rynkach światowych. W związku z tym nie będzie potrzeby przedłużania tarcz" - czytamy w Sprawozdaniu.

Zadłużenie sektora finansów publicznych w 2025 r. wyniesie 57,8 proc. PKB (w 2024 r. było to 55,3 proc.), a dług sektora wzrośnie do 57,8 proc. (na koniec roku 2024 było to 55,3 proc. PKB).