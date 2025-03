Lekarz na własnej działalności gospodarczej to praktycznie standard wśród tej grupy zawodowej w naszym kraju. Jeśli i Ty planujesz dołączyć do grona medyków-przedsiębiorców, czeka Cię wybór formy opodatkowania. Dla wielu lekarzy najbardziej opłacalną opcją jest ryczałt ewidencjonowany. Sprawdź, jak wygląda rozliczanie się z podatków na ryczałcie.

W skrócie o ryczałcie ewidencjonowanym

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Charakteryzuje się uproszczoną księgowością oraz odprowadzaniem podatków od przychodu. Ryczałtowcy nie mają możliwości pomniejszania przychodu o koszt jego uzyskania. Skorzystać z tej formy opodatkowania mogą różne grupy zawodowe, w tym lekarze.



Ile wynosi stawka ryczałtu dla lekarzy?

Istnieje 10 stawek ryczałtu przyporządkowanych do grup działalności sklasyfikowanych według kodów PKD. Aby poznać konkretne sumy opłat, warto wykorzystać kalkulator stawek ryczałtu. Wystarczy wybrać rok złożenia wniosku o założenie firmy (od 1 stycznia 2025 obowiązuje nowa klasyfikacja kodów PKD) oraz wpisać w odpowiednie pole rodzaj działalności według PKD lub kod PKD.

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego wydaje się szczególnie korzystny dla przedsiębiorców specjalizujących się w opiece zdrowotnej. Ryczałt dla lekarzy wynosi 14%. To zmniejszona stawka, wprowadzona na podstawie Polskiego Ładu w styczniu 2022 roku. Do rozliczania się według stawki 14% mają prawo nie tylko lekarze (ogólni, specjaliści, stomatolodzy), ale również pielęgniarki i położne prowadzące działalność gospodarczą.



Czy każdy lekarz może wybrać ryczałt?

Medycy nie skorzystają z ryczałtu ewidencjonowanego, jeżeli:

● zamierzają świadczyć usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, np. byli zatrudnieni w tym lub ubiegłym roku podatkowym w poradni na podstawie umowy o pracę i chcą przejść na kontrakt B2B i korzystać z uproszczonej formy opodatkowania;

● w poprzednim roku uzyskali przychody z działalności gospodarczej powyżej 2 milionów euro;

● korzystali w tym samym roku podatkowym z opodatkowania w formie karty podatkowej;

● korzystają z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego;

● jednocześnie prowadzą aptekę.

Powyższe i inne ograniczenia precyzuje Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.



Jak lekarz na ryczałcie rozlicza się z podatku?

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania oznacza rozliczanie się z urzędem skarbowym w systemie miesięcznym, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Niektórzy podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych rozliczają się kwartalnie, ale to uprawnienie jest dostępne dla debiutujących przedsiębiorców oraz podatników, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody nie większe niż 200 tys. euro. Do rozliczenia rocznego służy formularz PIT-28. Za 2024 rok deklarację PIT-28 należy złożyć do 30 kwietnia 2025 roku.

Jeśli zastanawiasz się, jak obliczyć ryczałt, przykład na Firmove.pl świetnie Ci to zobrazuje. Zobacz, jak krok po kroku, wygląda procedura.



Czy ryczałt jest opłacalny dla lekarza?

Ryczałt ewidencjonowany, co do zasady, jest korzystną formą opodatkowania dla lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub świadczących usługi w kilku placówkach medycznych. Medycy działający w ten sposób nie ponoszą znacznych kosztów uzyskania przychodów (na ryczałcie nie rozliczasz faktur kosztowych). Warto dodać, że od 2022 roku lekarze korzystają ze zmniejszonej stawki ryczałtu, wynoszącej 14%.