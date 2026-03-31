Planujesz przelew? Lepiej zrób to wcześniej lub wybierz opcję natychmiastową. Przed świętami Wielkanocy czekają nas zmiany w funkcjonowaniu bankowych systemów rozliczeniowych. Sprawdź, jak będą działały banki i na co zwrócić uwagę w okresie świątecznym, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Święta Wielkanocne to czas zmian w działaniu banków.

System Elixir nie działa w dni wolne od pracy i weekendy.

Zmiany w funkcjonowaniu systemów bankowych na Wielkanoc

Wielkanoc to czas, w którym nie tylko sklepy i urzędy pracują według zmienionego harmonogramu. Również bankowe systemy rozliczeniowe będą funkcjonować inaczej niż zwykle. Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomina, że w okresie świątecznym warto zaplanować swoje przelewy z wyprzedzeniem, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i opóźnień w realizacji płatności.

Kiedy zrobić przelew pieniężny przed Wielkanocą - zmiany w funkcjonowaniu systemu Elixir

W okresie świąt Wielkiej Nocy wielu Polaków planuje większe zakupy i przekazy pieniężne. Warto jednak pamiętać, że standardowe systemy rozliczeniowe banków, w tym popularny Elixir, będą funkcjonowały w niestandardowych godzinach.

W dni ustawowo wolne od pracy, a także w weekendy, system Elixir nie realizuje sesji rozliczeniowych. To oznacza, że przelewy zlecone w tym czasie nie zostaną natychmiast zaksięgowane na rachunku odbiorcy.

Szczególnie istotny jest Poniedziałek Wielkanocny, przypadający w tym roku na 6 kwietnia. Tego dnia system Elixir nie będzie działać, a przelewy przesłane przez banki po godzinie 16:00 w piątek, 3 kwietnia, zostaną rozliczone dopiero w pierwszej sesji porannej we wtorek, 7 kwietnia. Osoby planujące ważne płatności powinny więc zlecić przelewy odpowiednio wcześniej, by uniknąć opóźnień.

Euro Elixir: Przerwy także w Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny

Podobna sytuacja dotyczy przelewów w walucie euro. System Euro Elixir, odpowiadający za rozliczanie płatności krajowych i zagranicznych w euro, również będzie miał przerwę w działaniu. W tym roku przerwa obejmie zarówno piątek, 3 kwietnia, jak i poniedziałek, 6 kwietnia.

Wynika to z tego, że w wielu krajach Unii Europejskiej Wielki Piątek to tzw. bank holiday, czyli dzień wolny od pracy. W tym czasie przelewy w euro nie będą realizowane, a środki dotrą do odbiorców dopiero po świętach.

Płatności natychmiastowe - rozwiązanie na święta

Dla osób, które muszą przesłać pieniądze natychmiast, dostępna jest alternatywa w postaci płatności natychmiastowych. System Express Elixir działa przez całą dobę, przez cały rok, również w weekendy i święta. Umożliwia on przesyłanie środków między kontami prowadzonymi w różnych bankach w czasie liczonym w sekundach. To rozwiązanie może okazać się nieocenione w sytuacjach nagłych, gdy liczy się każda chwila.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie banki obsługują płatności natychmiastowe w ramach Express Elixir i mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za tego typu przelewy. Przed zleceniem transakcji warto sprawdzić dostępność usługi w swoim banku oraz ewentualne koszty.

Jak zaplanować przelewy przed świętami?

Eksperci podkreślają, że aby uniknąć opóźnień, warto wcześniej zaplanować przelewy, szczególnie te o dużej wartości lub istotne dla codziennego funkcjonowania. Osoby korzystające z tradycyjnych przelewów Elixir lub Euro Elixir powinny zlecić je odpowiednio wcześnie, by środki dotarły na czas. W przypadku konieczności natychmiastowego przekazania pieniędzy, najlepszym wyborem będą płatności w systemie Express Elixir.