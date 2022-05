Zapomnijcie o tanich podróżach. Ceny na stacjach paliw są rekordowe, a może być jeszcze drożej. Popularna benzyna "95" nigdy w historii nie była tak droga. Przez to podróż samochodem z południa Polski na urlop nad morzem będzie w tym roku droższa nawet o blisko 200 złotych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Tak drogo jeszcze nie było. W ciągu ostatniego tygodnia bezołowiowa benzyna PB95 podrożała o kilkanaście groszy - dziś średnio kosztuje 6,94 zł - to historyczny rekord, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to cena uśredniona z całego kraju - są więc liczne stacje, gdzie na pylonach widnieje wartość powyżej 7 złotych. I to nie koniec.

Eksperci z e-petrol.pl w najnowszej prognozie cen przewidują, że w nadchodzącym tygodniu średnia cena litra podstawowej benzyny może wzrosnąć o kolejne 10 groszy, do 7,04 zł.

Sytuacja niestety nie napawa optymizmem. Nie mamy specjalnie przesłanek, by mówić, że te ceny w najbliższym czasie zaczną się obniżać. Pewnym pocieszeniem może być to, że nie widać też przesłanek do dalszego i drastycznego wzrostu cen, ale ta tendencja "na plus" będzie przeważać - mówi RMF FM analityk rynku paliw e-petrol.pl dr Jakub Bogucki.

4 złote za autogaz?

W ostatnich dniach w końcu potaniał, i tak rekordowo drogi, olej napędowy. Średnia cena diesla spadała po jednym groszu dziennie, przez tydzień, i dziś zatrzymała się na poziomie 7,35 zł.

Stabilizuje się też cena autogazu, dziś litr tankujemy za 3,69 zł, ale e-petrol.pl przewiduje, że w kolejnych dniach cena może wzrosnąć do 3,80zł. Wciąż realne jest widmo czterech złotych za litr LPG.

Trzeba przy tym wszystkim pamiętać, że wciąż, do końca maja, obowiązuje rządowa tarcza antyinflacyjna, która obniża VAT na paliwa z 23 do 8 proc., a także akcyzę. Jeśli ta rządowa pomoc z końcem maja miałaby wygasnąć, to automatycznie ceny paliw wzrosłyby o 40-60 groszy na litrze. Jednak rząd ma przedłużyć działanie przepisów dotyczących paliw do końca lipca.

Podróże? Dużo droższe

Na razie nie ma szans na tańsze podróżowanie ­- mówi nam dr Jakub Bogucki. Niestety teraz jesteśmy w momencie, kiedy na rynku światowym ropa jest droga, sytuacja jest napięta i o obniżkach na razie nie powinniśmy myśleć.

I rzeczywiście ropa jest droga, coraz droższa. W tym momencie baryłka ropy brent, czyli niemal 159 litrów ropy, kosztuje prawie 110 dolarów. W ciągu tygodnia mamy więc wzrost o kilka dolarów, ale równo rok temu, ta sama baryłka ropy, kosztowała niespełna 70 dolarów. Do tego dochodzi kurs dolara, bo w tej walucie w większości przypadków kupujemy ropę. Dziś za europejską walutę trzeba zapłacić 4,50zł, w maju 2021 roku - 4,05 zł.

I dlatego tanich podróży nie będzie, tym bardziej, że nie na horyzoncie nie widać spadków cen. O ile droższa będzie więc droga na urlop? Porównajmy.

W maju 2021 za litr bezołowiowej "95" musieliśmy zapłacić 5,25 zł, dziś 6,94 zł. To przekłada się na realne koszty. Załóżmy, że mamy dość ekonomiczne auto, spalamy 7 litrów benzyny na sto kilometrów.

Popularna, szczególnie w okresie letnim, trasa z Warszawy do Giżycka to 260 kilometrów drogi, co podwajamy, biorąc pod uwagę drogę powrotną. W maju 2021 roku koszt paliwa podczas takiej wycieczki wynosił 191 złotych. Dziś jest to 252 zł. Różnica - 61 złotych.

Kolejny uczęszczany kierunek - morze. Weźmy dla przykładu trasę Kraków - Gdynia, która liczy w jedną stronę ok. 620 kilometrów. Tu już różnica w kosztach jest bardziej dotkliwa. Maj 2021 - 457 zł. Maj 2022 - 603 zł. Różnica - 147 złotych.

Jeszcze większe koszty w porównaniu z poprzednim rokiem poniosą wczasowicze, którzy poruszają się pojazdami z napędem diesla. Weźmy pod uwagę te same trasy.

Podróż z Warszawy do Giżycka jest dziś droższa o 79 złotych. (2021 - 188, 2022 - 267) Natomiast podróż przez całą Polskę, z Krakowa do Gdyni, to wzrost kosztów w rok o aż 188 złotych.

Za tę sumę przed rokiem moglibyśmy zatankować pełny bak - przy cenie litra oleju napędowego na poziomie 5,19 zł za kwotę 188 moglibyśmy kupić 36 litrów diesla. Moglibyśmy, ale tanio już było.

Porównanie cen paliw:

95

Maj 2021 - 5,26 zł

Maj 2022 - 6,94 zł

Warszawa - Giżycko - 260 km x2 (powrót) - spalanie 7l/100 km

Maj 2021 - 191,5 zł

Maj 2022 - 252, 6 zł

Kraków - Gdynia - 620 km x2 - spalanie 7/100km

Maj 2021 - 87l - 457,6 zł

Maj 2022 - 87l - 603,8 zł

ON

Maj 2021 - 5,19 zł

Maj 2022 - 7,35 zł

Warszawa - Giżycko - 260 km x2 - spalanie 7

2021- 188,9 zł

2022 - 267,5

Kraków - Gdynia - 620 km x 2 - spalanie 7

2021 - 451,3 zł

2022 - 639,45 zł