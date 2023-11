Październik był szóstym miesiącem z rzędu z podwyżką średniej ceny obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Dziś jest o 9 proc. drożej niż przed rokiem, średnia składka wynosi 547 złotych, czyli o ponad 50 złotych więcej niż jeszcze na początku roku. Sprawdzamy też, czy brak zimowych opon może być powodem do niewypłacenia odszkodowania.

(zdjęcie ilustracyjne) / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Średnia składka OC wzrosła w październiku 2023 roku o przeszło 9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, i aż o 11 proc. od stycznia.

Podwyżki te notujemy już szósty miesiąc z rzędu, dodatkowo ich dynamika jest coraz wyraźniejsza. Możemy więc śmiało mówić tu o trendzie wzrostowym, co istotne - dotyczy on wszystkich regionów w Polsce - mówi w RMF FM Katarzyna Gaweł, ekspert rankomat.pl.

/ Grafika RMF FM

Prawie w każdym kolejnym miesiącu tego roku odnotowaliśmy podwyżki średniej ceny OC w kraju. Wyjątkiem są tutaj luty i czerwiec - mówi ekspertka. W porównaniu miesiąc do miesiąca największy wzrost przeciętnej składki dotyczył sierpnia, gdzie było to ponad 4 proc., a najmniejszy września, tutaj było to zaledwie 0,2 proc. Nawet tak niewielka tendencja wzrostowa dla właścicieli pojazdów, którzy ubezpieczają je raz w roku, oznacza sporą dopłatę do kolejnej polisy. W październiku średnia cena OC był 11 proc. większa niż w styczniu - zaznacza.

/ Grafika RMF FM

W październiku rekordowe podwyżki notowaliśmy m.in. w województwie mazowieckim, było to ponad 11 proc., także w województwach dolnośląskim, warmińsko-mazurskich oraz zachodniopomorskim, gdzie te podwyżki przekroczyły 10 proc.

/ Grafika RMF FM

Różnice w wysokości średnich stawek między regionami czy miastami są coraz większe, w przypadku najtańszego Opola i najdroższego Gdańska to już prawie 250 złotych. Na ostateczną składkę wpływa wiele czynników i analizy ryzyka wyliczane przez towarzystwa.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zmieniają swoje taryfy wielokrotnie - tłumaczy Katarzyna Gaweł, ekspert rankomat.pl. Wystarczy na przykład, że w określonym czasie, na wybranym obszarze zwiększy się liczba kierowców, którzy płacą za OC najwyższe składki, np. młodych czy tzw. szkodowych, aby wzrosła przeciętna cena dla całej grupy - dodaje.

/ Grafika RMF FM

To nie koniec podwyżek

Inflacja dociera na rynek ubezpieczeń OC jakby z opóźnieniem. Gdy była najwyższa, to polisy wciąż taniały, docierając do najniższych stawek ostatnich lat. Jednak wzrost kosztów likwidacji szkód jest nieubłagany i zmusił ubezpieczycieli do podwyżek.

Na rynku OC pojawiają się głosy, że podwyżki powinny sięgnąć co najmniej 50 - 60 proc., by rynek stał się rentowny, nie jest to jednak potwierdzone - zdradza ekspertka.

OC zimą

Czy brak zimowych opon zimą może stanowić podwójny kłopot dla kierowcy? Czy nie dość, że to właśnie brak zimowych opon może być przyczyną wypadku, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania? Ekspert krótko wyjaśnia temat.

Spowodowanie kolizji lub wypadku i jednoczesny brak opon zimowych nie może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania z polisy OC - mówi Katarzyna Gaweł. Ubezpieczyciel będzie odpowiedzialny za szkodę również wtedy, gdy do zdarzenia dojdzie podczas złych warunków atmosferycznych, nawet gdy pojazd przekroczy dozwoloną prędkość. Warto jednak przypomnieć, że takie świadczenie przysługuje tylko osobom poszkodowanym. Oznacza to, że sprawca kolizji nie naprawi swojego samochodu po poślizgu na drodze z własnej polisy OC i nie otrzyma rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu - podkreśla.

Choć opony zimowe nie są wymagane prawne, to inaczej sprawa może wyglądać przy autocasco, dobrowolnym ubezpieczeniu, gdzie towarzystwa w niektórych przypadkach mogą odmówić wypłaty lub ją obniżyć, uznać, że to właśnie ogumienie mogło bezpośrednio przyczynić się do powstania wypadku. Warto zatem uważnie czytać warunki umowy i zmieniać opony na zimowe.