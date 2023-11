Hubert Hurkacz za burtą tenisowego turnieju ATP Masters w Paryżu. Polak przegrał w ćwierćfinale w trzech setach z Bułgarem Grigorem Dimitrowem.

Hubert Hurkacz / Teresa Suarez / PAP/EPA

Hubert Hurkacz odpadł z turnieju ATP Masters 1000 w hali Bercy w Paryżu. W ćwierćfinale polski tenisista przegrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowem 1:6, 6:4, 4:6.

Wrocławianin, 11. w rankingu ATP, źle rozpoczął mecz, szybko został przełamany i przegrywał już 0:3. Popełniał wiele błędów, a na jego twarzy co jakiś czas można było zaobserwować grymas bólu wynikający z urazu uda. Bułgar, 17. w światowym zestawieniu, w pierwszej partii jeszcze raz przełamał rywala i wygrał 6:1.

Drugi set wyglądał zupełnie inaczej. Od początku tenisiści toczyli ze sobą walkę gem za gem, Hurkacz spokojnie utrzymywał swoje podanie, potrafił też nawiązać walkę z Dimitrowem podczas jego serwisu. W ostatnim gemie zdołał go nawet przełamać, wygrać 6:4 i doprowadzić do decydującej partii.

Trzecia odsłona miała podobny przebieg do drugiej, do stanu 3:3 obaj zawodnicy bez większych problemów utrzymywali swoje podanie. Tym razem jedno przełamanie zanotował jednak Dimitrow i to on wygrał 6:4, awansując do półfinału, w którym zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Greka Stefanosa Tsitsipasa z Rosjaninem Karenem Chaczanowem.

To była czwarta porażka Polaka z Bułgarem w historii ich rywalizacji. 26-letni wrocławianin jeszcze ani razu nie wygrał z tym rywalem.

Taki wynik oznacza, że Hurkacz praktycznie stracił szansę na grę w turnieju ATP Finals w Turynie, w którym wystąpi ośmiu najlepszych tenisistów sezonu. 26-latek na razie w tym zestawieniu zajmuje dziewiąte miejsce, ale trudno mu będzie wyprzedzić ósmego Duńczyka Holgera Rune.