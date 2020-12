Ministerstwo Finansów nie wydłuży przedsiębiorcom terminu na zainstalowanie kas fiskalnych on-line.

Do końca roku obiekty noclegowe i restauracje muszą u siebie wdrożyć nowoczesne kasy łączące się z internetem. Skarbówka chce dokładnie wiedzieć, co dzieje się w każdej firmie, a kasy fiskalne on-line to umożliwiają.

Firmy mają z tym jednak problem, bo wiele z nich w dobie pandemii i obowiązywania restrykcji ograniczających ich działalność po prostu na to nie stać.

W mailach do naszej redakcji słuchacze mnożą przykłady takich przedsiębiorców.

Resort nie chce się zgodzić na wydłużenie terminu, bo - jak tłumaczy minister finansów Tadeusz Kościński - wielu przedsiębiorców już kasy ma, więc opóźnianie obowiązku pozostałym firmą byłoby nie fair.

Niektórzy właściciele restauracji i hoteli oraz pensjonatów są przerażeni. Nie mogą bez ograniczeń działać już prawie dwa miesiące i nie mają środków na zakup nowych kas, z których każda kosztuje po kilka tysięcy złotych.

Przypominam, że każde przedsiębiorstwo ma możliwość zgłosić się do swojego urzędu skarbowego. Tam można indywidualnie prosić o przedłużenie terminu - przekazał szef resortu finansów.