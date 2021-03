Polska kolejny raz ma najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej - wynika z najnowszych wyliczeń Eurostatu. W krajach wspólnoty ceny są średnio o 1,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. W Polsce rosną w tempie 3,6 proc.

Polska kolejny raz ma najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej / Pixabay

W lutym wyniosła ona w naszym kraju - 3,6 proc. W całej wspólnocie inflacja wyniosła 1,3 proc. A to oznacza, że Polska drugi raz z rzędu jest na inflacyjnym podium.

Na drugim miejscu znalazły się Węgry (3,3 proc.), a na trzecim Rumunia (2,5 proc.). Czechy, plasują się na czwartym miejscu z wynikiem (2,1 proc.).

Zdecydowanie niższe ceny są za to na Słowenii, Cyprze, w Luksemburgu, Irlandii, na Łotwie czy w Hiszpanii.

Dodajmy, że inflacja konsumencka (CPI) podawana przez nasz polski Główny Urząd Statystyczny wyniosła 2,4 proc. rdr w lutym 2021 r. Obie instytucje nieco inaczej wyliczają inflację. Różnice są już na poziomie nazw wskaźników - tłumaczy portal money.pl

GUS posługuje się miarą CPI (consumer price index), a Eurostat wykorzystuje HICP (harmonised index of consumer prices). Sprowadza się to m.in. do innego składu koszyka dóbr i usług, których ceny są porównywane. Stąd różnice.

Zarówno GUS jak i Eurostat wspólnie wskazują podobne czynniki, które wpływają na wzrost cen. W ostatnim czasie inflację zawyżają m.in. podwyżki w zakresie usług. Wpływ ma na to głównie pandemia, która wymusiła poważne zmiany u przedsiębiorców, co przekłada się na cenniki.

