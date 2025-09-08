Lago Maggiore - drugie co do wielkości jezioro północnych Włoch - coraz częściej przyciąga turystów, którzy chcą uciec od tłumów nad Gardą. To miejsce, gdzie śródziemnomorska lekkość łączy się z alpejskim krajobrazem.

Lago Maggiore – włoska alternatywa dla Garda / Shutterstock

Wysokie, skaliste ściany na północnym brzegu, urokliwe miasteczka rozrzucone wzdłuż linii brzegowej, bujna roślinność i szerokie promenady - Lago Maggiore to miejsce, którego piękno dostrzega się natychmiast po przyjeździe. Rozciągające się na powierzchni aż 212,5 km² jezioro jest drugim pod względem wielkości akwenem północnych Włoch, ustępując miejsca tylko popularnemu Jezioru Garda. W przeciwieństwie do swojej słynniejszej "siostry", Lago Maggiore wciąż pozostaje oazą spokoju, szczególnie w sezonie, gdy nad Gardą trudno znaleźć wolne miejsce na plaży czy w restauracji.

Nie bez powodu od wieków przyciąga podróżników szukających połączenia śródziemnomorskiej lekkości z majestatycznym pejzażem Alp. To tutaj, na granicy Włoch i Szwajcarii, można odnaleźć niepowtarzalną atmosferę i prawdziwy wypoczynek w rozsądnej cenie.

Między Włochami a Szwajcarią - dwa oblicza Lago Maggiore

Lago Maggiore to nie tylko włoskie jezioro - ponad 80 procent jego powierzchni leży po włoskiej stronie, reszta należy do Szwajcarii. Turyści odwiedzający ten region powinni zdecydowanie zobaczyć oba oblicza jeziora. Po stronie włoskiej dominuje łagodny, śródziemnomorski klimat. W powietrzu czuć zapach kwitnących ogrodów i cyprysów, a miasteczka tętnią życiem w cieniu palm i oliwek. Szwajcarska część zachwyca natomiast alpejskimi krajobrazami - strome zbocza, soczysta zieleń i chłodniejsze powietrze tworzą kontrast, który docenią miłośnicy górskich wędrówek.

Urokliwe miasta i niezwykłe zabytki

Rocca di Angera – potężna twierdza z X wieku / Shutterstock

Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na południowym brzegu Lago Maggiore jest Arona. To miasto z zachwycającą, średniowieczną starówką, licznymi kąpieliskami, muzeami oraz malowniczą promenadą i niewielkim portem. Arona jest idealna dla tych, którzy pragną połączyć leniwe plażowanie ze zwiedzaniem i odkrywaniem lokalnej kultury.

Z promenady w Aronie rozciąga się niezapomniany widok na Rocca di Angera - potężną twierdzę z X wieku, niegdyś rezydencję rodu Viscontich i arcybiskupa mediolańskiego. Choć część zamku została zniszczona przez wojska napoleońskie pod koniec XVIII wieku, jego monumentalność i historia wciąż robią ogromne wrażenie.

Na miłośników przyrody i ogrodów czeka Verbania, gdzie można zachwycić się jednym z najpiękniejszych ogrodów botanicznych w regionie. Stresa z kolei słynie z bajkowych Wysp Boromejskich, które można zwiedzać łodzią. Angera zachęca do odwiedzenia zamku i spacerów po brukowanych uliczkach, a Luino - przyciąga słynnym, cotygodniowym targiem, na którym można znaleźć regionalne produkty i lokalne specjały.

Widoki, które zapierają dech w piersiach

Opactwo Santa Caterina del Sasso Ballaro / Shutterstock

Jednym z najbardziej spektakularnych miejsc nad Lago Maggiore jest opactwo Santa Caterina del Sasso Ballaro. To niezwykłe, średniowieczne sanktuarium, przylegające do skały wysoko nad taflą jeziora, oferuje jedne z najpiękniejszych widoków na cały akwen. Wizyta w tym miejscu to nie tylko duchowa podróż, ale także okazja do podziwiania niepowtarzalnych panoram i wykonania niezapomnianych zdjęć.