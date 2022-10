Po ujawnieniu wstępnych danych o inflacji we wrześniu, które po raz kolejny pokazują, że prognozy dotyczące tempa wzrostu cen w dużej mierze są złożone z pobożnych życzeń, w nowym tygodniu uzyskamy odpowiedź na pytanie, co z tą nabrzmiewającą inflacją pocznie Rada Polityki Pieniężnej. Poza tym uwagę będzie przykuwać m.in. sytuacja na giełdzie, która ostatnio jest najsłabsza na świecie. Jeśli uwzględnimy spadki od początku roku, to warszawska giełda wcale nie wypada najgorzej. Mocniej spadły indeksy na giełdzie... ukraińskiej.