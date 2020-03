Ruszyła wypłata tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Trafią one do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto, czyli "na rękę" 981 zł.

