Polska Grupa Górnicza wprowadziła do sprzedaży tzw. groszki o obniżonej emisyjności pod znakiem "Klasa Błękitny", które mają zrewolucjonizować rynek paliw stałych. Nowe produkty nie tylko spełniają przyszłe normy emisyjne, ale także oferują wysoką kaloryczność i czystsze spalanie.

Polska Grupa Górnicza (PGG) ogłosiła we wtorek wprowadzenie do oferty groszków o obniżonej emisyjności pod marką "Klasa Błękitny". Nowe produkty - Karolinka Błękitny oraz Pieklorz Błękitny - powstają z dodatkiem tzw. błękitnego węgla, uzyskiwanego dzięki technologii odgazowania termicznego. Jak podkreśla spółka, groszki te już teraz spełniają normy jakości paliw stałych, które zaczną obowiązywać po 2031 roku.

Nowe paliwa emitują do 30 proc. mniej substancji szkodliwych niż tradycyjne groszki, zachowując jednocześnie wysoką wartość opałową.

Cytowana w informacji spółki wiceprezes PGG ds. sprzedaży Iwona Szczygioł zaznaczyła, że nowe produkty powstają z dodatkiem błękitnego węgla, który pozwala na czystsze spalanie przy zachowaniu wysokiej jakości paliwa. Błękitny węgiel zmienia parametry opału, niwelując emisje cząstek smogotwórczych podczas spalania w domowych instalacjach grzewczych.

Nowe paliwa przeznaczono przede wszystkim dla gospodarstw domowych ogrzewających domy jednorodzinne, a także dla obiektów wielorodzinnych korzystających z kotłów na paliwa stałe - zasygnalizowała.

Przygotowanie do nowych norm

Wprowadzenie groszków "Klasa Błękitny" to odpowiedź na zaostrzające się przepisy dotyczące jakości paliw stałych, które wejdą w życie po 2031 roku. Nowe regulacje, wynikające m.in. z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenia ministra przemysłu oraz ministra klimatu i środowiska, określają wymagania dotyczące zawartości popiołu, siarki, wilgoci oraz minimalnej wartości opałowej.

Prezes PGG Łukasz Deja wyjaśnił, że chodzi o to, aby klienci mieli pewność, że korzystają ze znanego paliwa, zgodnego z obecnymi przepisami, ale też tymi, które będą obowiązywać za kilka lat.

Planujemy, działamy i przygotowujemy ofertę do nowych warunków. Zależy nam na tym, aby polskie gospodarstwa nadal miały dostęp do paliwa z krajowych kopalń, paliwa sprawdzonego, które użytkownicy znają z doświadczenia - zaznaczył.

Innowacja z polskich kopalń

Błękitny węgiel, którego historia sięga ponad dekady, został opracowany przez zabrzański Instytut Technologii Paliw i Energii. Jego produkcją w Polsce zajmuje się firma Polchar, a surowiec wykorzystywany jest jako składnik obniżający emisję w popularnych groszkach. Barierą w upowszechnieniu tej technologii pozostają jednak ograniczone moce produkcyjne i logistyka.

PGG podkreśla, że każda partia nowych groszków jest dokładnie kontrolowana pod względem granulacji, wilgotności i popiołu, co zapewnia stabilność pracy domowych kotłów bez konieczności ich modernizacji. Spółka zapowiada także wprowadzenie kolejnych produktów z wyższym udziałem błękitnego węgla oraz rozwój produkcji tego paliwa w regionie śląskim.

W ostatnich latach rośnie także sprzedaż węgla pakowanego - jego udział w całkowitej sprzedaży paliw opałowych PGG wzrósł z 9,5 proc. w 2023 roku do blisko 17 proc. w roku bieżącym.