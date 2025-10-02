Ceny węgla kamiennego na europejskich rynkach osiągają historycznie niskie poziomy - surowiec w Rotterdamie kosztuje już poniżej 100 dolarów za tonę, a w Polsce ceny spadły do najniższych wartości od ponad dwóch lat. Drastyczny spadek popytu i rosnące koszty wydobycia stawiają krajowe kopalnie w trudnej sytuacji finansowej.

Ceny węgla najniższe od lat. Branża pod presją, kopalnie na minusie / Shutterstock

Ceny węgla kamiennego w Europie i Polsce osiągnęły najniższe poziomy od kilku lat, spadając poniżej 100 dolarów za tonę.

Spadek popytu na węgiel, związany z rozwojem energetyki odnawialnej i gazowej, powoduje drastyczne obniżki cen surowca.

Koszty wydobycia w polskich kopalniach znacznie przewyższają ceny rynkowe, co prowadzi do poważnych problemów finansowych branży.

Historyczny spadek cen węgla w Europie

Na europejskim rynku węgla kamiennego obserwujemy sytuację, jakiej nie było od ponad trzech lat. Notowania surowca w Rotterdamie, będące kluczowym wyznacznikiem cen dla całego kontynentu, spadły poniżej psychologicznej granicy 100 dolarów za tonę i obecnie oscylują nieco powyżej 90 dolarów. Jeśli tendencja spadkowa się utrzyma i cena przebije barierę 90 dolarów, będzie to najniższy poziom od 2021 roku. Eksperci podkreślają, że tak niskie ceny nie były notowane od czasu przed kryzysem energetycznym, który wywindował ceny surowców w górę.

Sytuacja na polskim rynku - ceny najniższe od kwietnia 2022 roku

Spadki na europejskich giełdach przekładają się bezpośrednio na polski rynek. Według najnowszych danych Agencji Rozwoju Przemysłu, w sierpniu 2025 roku cena węgla energetycznego w Polsce wyniosła średnio 327,4 zł za tonę. To najniższy poziom od kwietnia 2022 roku. W porównaniu do lipca węgiel potaniał o 2,6 proc., a w ujęciu rocznym spadek sięgnął aż 31,6 proc. Węgiel sprzedawany ciepłowniom jest nieco droższy - w sierpniu kosztował 445 zł za tonę, co oznacza wzrost o 3,4 proc. miesiąc do miesiąca, ale w skali roku również tu odnotowano spadek o 20,8 proc.

Przyczyny spadków - transformacja energetyczna i malejący popyt

Głównym powodem tak gwałtownego spadku cen jest postępująca transformacja energetyczna w Europie. Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz elektrowni gazowych sprawia, że popyt na węgiel systematycznie maleje. Wzrosty cen pojawiają się jedynie w momentach kryzysów na rynku gazu, gdy produkcja energii z tego surowca staje się mniej opłacalna. Jednak w dłuższej perspektywie trend jest jednoznacznie spadkowy.

Dramatyczny spadek cen węgla to ogromne wyzwanie dla polskich kopalń. Według danych fundacji Instrat, średni koszt wydobycia węgla w Polsce w drugim kwartale 2025 roku przekraczał już 1000 zł za tonę. Oznacza to, że przy obecnych cenach rynkowych działalność kopalń jest skrajnie nierentowna i wymaga znacznych dopłat ze strony państwa. Sytuacja ta rodzi pytania o przyszłość branży węglowej i konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce.

