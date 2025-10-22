Coroczny przegląd kominiarski i czyszczenie komina to obowiązek każdego właściciela domu jednorodzinnego. W tym roku ceny usług kominiarskich rosną, a brak aktualnego e-protokołu w CEEB może skutkować poważnymi konsekwencjami. Sprawdź, ile kosztuje przegląd kominiarski i jak często należy czyścić komin.

/ Shutterstock

Przegląd kominiarski w domu jednorodzinnym jest obowiązkowy raz w roku.

Każdy przegląd musi być potwierdzony e-protokołem w CEEB.

Brak przeglądu grozi mandatem do 500 zł i problemami z ubezpieczeniem.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Koszt przeglądu i czyszczenia komina, jak podaje serwis Forsal.pl, zależy od wielu czynników: regionu, stanu technicznego przewodów, liczby kondygnacji czy rodzaju paliwa. W 2025 roku ceny usług kominiarskich kształtują się następująco, choć mogą się one różnić w zależności od miasta:

Kompleksowy przegląd roczny z czyszczeniem i sprawdzeniem szczelności instalacji gazowej: 250-450 zł (dom jednorodzinny),

Sama kontrola przewodów kominowych i szczelności: 250-350 zł,

Roczna kontrola w pojedynczym lokalu: 150-250 zł,

Udrożnienie zatkanego przewodu kominowego: 300-700 zł,

Czyszczenie komina (sadzy) - stawka za 1 metr bieżący: 70-100 zł/m.b.

Jak często trzeba czyścić komin?

Obowiązki właścicieli domów w zakresie czyszczenia i przeglądów kominów są jasno określone przez prawo:

Przegląd techniczny przewodów kominowych - minimum raz w roku (niezależnie od rodzaju paliwa),

(niezależnie od rodzaju paliwa), Czyszczenie kominów w domach opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno) - 4 razy w roku,

Czyszczenie kominów w systemach gazowych lub olejowych - 2 razy w roku,

Czyszczenie przewodów wentylacyjnych - co najmniej raz w roku,

Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować mandatem do 500 zł oraz problemami z wypłatą odszkodowania w razie pożaru lub awarii.

Przegląd kominiarski - kto może go wykonać?

Przegląd i czyszczenie komina może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia mistrza kominiarskiego lub odpowiednie uprawnienia budowlane. Kominiarz musi być wpisany do systemu i mieć możliwość wystawienia elektronicznego protokołu (e-protokołu) w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od września 2023 roku każdy przegląd kominiarski musi być potwierdzony e-protokołem w CEEB. Papierowy protokół nie wystarcza. E-protokół jest bezpłatny - płacimy wyłącznie za usługę przeglądu i czyszczenia.

Kominiarz podczas wizyty zbiera również informacje techniczne o budynku, które trafiają do systemu CEEB i mogą być wykorzystywane przy kontrolach lub programach wsparcia.