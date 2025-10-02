Wraz z nadejściem chłodniejszych dni w całej Polsce nasila się fala oszustw związanych z internetową sprzedażą opału. Mieszkańcy Warmii, Mazur, Opolszczyzny i Wielkopolski stracili już tysiące złotych, wierząc w atrakcyjne oferty taniego węgla, pelletu czy miału węglowego. Policja ostrzega, że przestępcy wykorzystują rosnące ceny surowców i popyt na opał, publikując fałszywe ogłoszenia i podszywając się pod znane firmy. Ofiary często zostają bez pieniędzy i towaru, a kontakt ze sprzedawcą urywa się tuż po wysłaniu przelewu. Funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność podczas zakupów online i przypominają, jak nie dać się oszukać.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oszuści wykorzystują sezon grzewczy

Wraz ze spadkiem temperatury rośnie liczba przestępstw związanych ze sprzedażą opału przez internet. Jak informuje warmińsko-mazurska policja, tylko w ostatnich dniach ofiarą oszustów padli mieszkańcy gminy Łukta, okolic Szczytna oraz Węgorzewa. Każda z tych osób skuszona atrakcyjną ceną wpłaciła zaliczkę lub całą kwotę za miał węglowy, pellet lub węgiel, jednak towar nigdy nie dotarł. Straty sięgają od tysiąca do trzech tysięcy złotych.

Podobne przypadki zgłaszane są w innych regionach kraju. Komenda Powiatowa Policji w Kościanie odnotowała kolejne oszustwo na "tani pellet", a policja z Opolszczyzny ostrzega przed firmami, które po otrzymaniu pieniędzy znikają bez śladu.

Najczęstsze metody działania oszustów

Przestępcy stosują różne triki, aby uwiarygodnić swoje oferty. Najczęściej zakładają fałszywe sklepy internetowe lub zamieszczają ogłoszenia na popularnych portalach, kusząc wyjątkowo niską ceną i darmową dostawą. Często podszywają się pod znane firmy, wykorzystując ich dane lub tworząc łudząco podobne strony internetowe.

Oszuści zamieszczają oferty na popularnych portalach ogłoszeniowych, oferując opał w atrakcyjnych cenach, często z darmową usługą transportu. Naszą uwagę powinna zwrócić atrakcyjna, promocyjna cena, brak numeru kontaktowego do sprzedawcy, brak możliwości odbioru osobistego, płatność wyłącznie przelewem lub wymagana zaliczka - ostrzega Komenda Powiatowa Policji w Kościanie.

Zdarzają się także przypadki podszywania się pod strony firm zajmujących się wydobyciem lub sprzedażą opału (phishing), a nawet sprzedaż "opału", który okazuje się... pomalowanymi na czarno kamieniami.

Policja: Ostrożność przede wszystkim

Policja z całego kraju przypomina, że wyjątkowo atrakcyjne oferty najczęściej są oszustwem lub dotyczą towaru bardzo niskiej jakości. Funkcjonariusze radzą, by przed każdymi zakupami online dokładnie sprawdzić sprzedawcę, przeczytać opinie innych klientów oraz unikać płatności z góry, szczególnie jeśli nie ma możliwości odbioru osobistego.

Apelujemy o szczególną ostrożność w przypadku transakcji internetowych. Atrakcyjna cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić czujność - podkreśla Policja Opolska.

Policyjny informator na temat oszustw na "tani opał" / Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach / Materiały prasowe

Jak nie dać się oszukać? Poradnik dla kupujących opał online

Aby uniknąć przykrych sytuacji związanych z oszustwami przy zakupie opału, warto stosować się do pewnych zasad:

Wybieraj tylko sprawdzonych, zaufanych sprzedawców. Sprawdź ich dane, opinie i komentarze innych klientów.

Unikaj płatności z góry. Najbezpieczniej jest płacić przy odbiorze towaru.

Zwróć uwagę na podejrzanie niską cenę. Jeśli oferta jest zbyt dobra, by była prawdziwa, prawdopodobnie to oszustwo.

Sprawdź, czy strona internetowa sprzedawcy jest autentyczna. Uważaj na phishing i strony podszywające się pod znane firmy.

Nie ufaj ogłoszeniom bez numeru kontaktowego, bez możliwości odbioru osobistego lub wymagającym natychmiastowej zaliczki.

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, nie usuwaj korespondencji ze sprzedawcą - może ona stanowić dowód w sprawie.