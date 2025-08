Każda wielka przygoda zaczyna się od marzenia. Marzenia zaś potrzebują planu, by mogły się urzeczywistnić. W życiu, podobnie jak w architekturze, solidny fundament to podstawa sukcesu. Jednym z najważniejszych etapów w naszej życiowej podróży jest znalezienie własnego miejsca na ziemi – domu, który stanie się azylem, przestrzenią do życia i rozwoju. W poszukiwaniu idealnego lokum często kierujemy się w stronę dużych miast, takich jak Poznań, wierząc, że to tam czeka na nas spełnienie. Jednak wytrawni poszukiwacze wiedzą, że prawdziwe skarby kryją się nieco dalej, poza zgiełkiem metropolii. Na północ od Poznania, w sercu Wielkopolski, leży Murowana Goślina – miasto, które łączy w sobie urok małej miejscowości z zaletami miejskiego życia. To jedyne w regionie miasto należące do międzynarodowej sieci Cittaslow, promującej ideę "dobrego życia" w harmonii z naturą i lokalną społecznością.

Miasto dobrze zaprojektowane

Murowana Goślina to miejsce, które nie tylko na mapie znajduje się poza wielkomiejskim zgiełkiem, ale i w codziennym doświadczeniu mieszkańców pozwala odnaleźć spokój oraz równowagę. To właśnie tutaj zaczyna się nowy sposób myślenia o przestrzeni miejskiej - bardziej ludzki, bliższy naturze i rytmowi życia. Nie bez powodu to jedyne miasto w Wielkopolsce, które należy do międzynarodowej sieci Cittaslow - ruchu promującego ideę "miast dobrego życia". Oznacza to, że priorytetem jest tu jakość codzienności: zdrowie, komfort, lokalne więzi i dbałość o środowisko.

W Murowanej Goślinie ceny nieruchomości są wciąż zauważalnie niższe niż w Poznaniu, co otwiera możliwości zakupu większego, bardziej funkcjonalnego mieszkania - często z własnym ogródkiem, balkonem lub przestrzenią do pracy zdalnej. Za cenę miejskiej kawalerki, można tu zamieszkać w komfortowym lokalu z widokiem na zieleń, co przekłada się nie tylko na lepszą jakość życia, ale również na realne oszczędności.

To także miejsce, gdzie społeczność wciąż ma czas i chęć, by się znać i wspierać. Mniejsze miejscowości naturalnie sprzyjają sąsiedzkim relacjom, a zżyta społeczność oznacza nie tylko większe poczucie bezpieczeństwa, ale również silniejsze poczucie przynależności. Tutaj dzieci znają się ze szkoły i podwórka, a dorośli witają się w sklepie, kawiarni czy na lokalnym targu. Taki klimat sprzyja budowaniu domu nie tylko w sensie materialnym, ale i społecznym.

Sama zabudowa miasta jest kameralna, niska, dobrze wkomponowana w otoczenie. Nie ma tu przytłaczających blokowisk czy zabetonowanych dzielnic. Zamiast tego - nowoczesne osiedla, parki, place zabaw i przestrzenie wspólne. A wszystko to w zasięgu spaceru. Co ważne, mimo niewielkich rozmiarów, Murowana Goślina nie przypomina "sypialni miasta". Znajdziemy tu restauracje, kawiarnie, sklepy, punkty usługowe, przedszkola, szkoły oraz centrum kultury - czyli wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia, ale bez stresu wielkomiejskiego tempa.

Dużym atutem miasta jest także dostępność terenów zielonych. Otoczona lasami i jeziorami Murowana Goślina oferuje niezliczone możliwości rekreacyjne - spacery, rowery, jogging, wycieczki z dziećmi. A ponieważ miasto nie boryka się z problemem zakorkowanych ulic, codzienne przemieszczanie się jest płynne, szybkie i nieobciążające psychicznie. Mniejszy ruch oznacza także mniej zanieczyszczeń i czystsze powietrze - nieprzeceniony atut zwłaszcza dla rodzin z dziećmi i osób dbających o zdrowie.

Warto również wspomnieć o wygodnym dojeździe do Poznania - dzięki trasom szybkiego ruchu i połączeniom kolejowym dojazd do centrum zajmuje zaledwie kilkadziesiąt minut. Pozwala to na codzienne dojazdy do pracy lub szkoły, jednocześnie wracając każdego dnia do miejsca, które oferuje ciszę, przestrzeń i oddech.

Murowana Goślina to model miasta przyszłości - takiego, które nie konkuruje z metropolią, ale ją uzupełnia. To przestrzeń, w której naprawdę da się dobrze żyć - i która została zaprojektowana właśnie po to, by to umożliwić.

Mieszkania dobrze zaprojektowane

Linea Deweloper, znany z realizacji przemyślanych osiedli w Wielkopolsce, oferuje w Murowanej Goślinie różnorodne typy budynków, dostosowane do potrzeb różnych klientów.

Budynek RITMO : Nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek wielorodzinny z mieszkaniami o powierzchni od 25 do 55 m². Lokale na parterze posiadają ogródki, a te na wyższych piętrach - przestronne balkony. Idealne dla singli, par i małych rodzin.





: Nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek wielorodzinny z mieszkaniami o powierzchni od 25 do 55 m². Lokale na parterze posiadają ogródki, a te na wyższych piętrach - przestronne balkony. Idealne dla singli, par i małych rodzin. Budynek VILLA : Kameralny budynek z 15 mieszkaniami, oferujący zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2- i 3-pokojowe. Mieszkania na parterze mają dostęp do ogrodów, a te na piętrach - balkony. Dodatkowym atutem są indywidualne wiaty gospodarcze przy wejściu do budynku.



: Kameralny budynek z 15 mieszkaniami, oferujący zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2- i 3-pokojowe. Mieszkania na parterze mają dostęp do ogrodów, a te na piętrach - balkony. Dodatkowym atutem są indywidualne wiaty gospodarcze przy wejściu do budynku. Budynek OPTI: Szeregowiec z dwupoziomowymi mieszkaniami o powierzchni 70 lub 83 m². Każde mieszkanie posiada własny ogród, salon z aneksem kuchennym, toaletę na parterze oraz łazienkę i sypialnie na piętrze. Możliwość zamontowania kominka i rolet zewnętrznych na parterze.

Wszystkie budynki zostały zaprojektowane z myślą o komforcie mieszkańców, oferując funkcjonalne układy pomieszczeń i wysoką jakość wykonania.



Zamieszkanie w Murowanej Goślinie to decyzja o wyborze jakości życia, spokoju i bliskości natury, bez rezygnacji z udogodnień miejskiego życia. Dzięki ofercie Linea Deweloper, marzenie o własnym, dobrze zaprojektowanym miejscu na ziemi jest na wyciągnięcie ręki.