Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ostrzega przed nowym typem oszustwa. Fałszywe maile informujące o nadpłacie podatku PIT mają na celu wyłudzenie danych osobowych oraz informacji o rachunkach bankowych. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów, nakłaniając do potwierdzenia danych za pomocą fałszywych stron internetowych. Dowiedz się, jak rozpoznać takie próby wyłudzenia i jak się bronić.

/ Shutterstock

Oszuści próbują wyłudzić dane osobowe i informacje o rachunkach bankowych, wysyłając fałszywe maile o nadpłacie podatku PIT

Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów

Prawdziwe ministerstwo opublikowało ostrzeżenie wraz z przykładowym mailem od oszustów

Chodzi o rzekomą nadpłatę podatku PIT. Informując o tym, oszuści proszą też o potwierdzenie swoich danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wypłaty. To próba wyłudzenia danych. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów. Korzystają przy tym m.in. z fałszywych stron internetowych, takich jak: https://bezpieczny24.org/pl/e-US/.

Urzędnicy informują, że ani Ministerstwo Finansów, ani Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają wiadomości e-mail informujących o nadpłacie podatku i nakłaniających podatników do potwierdzenia danych identyfikacyjnych lub rachunku bankowego.

Jeśli ktoś dostał taką wiadomość e-mail lub SMS i budzi to jego wątpliwości, lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając ujawnienia wrażliwych informacji, powinien zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30.

Przykład fałszywego maila

"Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie przeprowadzonej weryfikacji deklaracji podatkowej PIT-37 za rok podatkowy 2023, dokonanej zgodnie z art. 75, 2 oraz art. 77, 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023 poz. 1870 z pozn. zm.), stwierdzono nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota nadpłaty została zakwalifikowana do zwrotu, jednak - zgodnie z procedurą bezpieczeństwa wprowadzoną w 2024 roku - konieczne jest uprzednie potwierdzenie danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wypłaty.

Aby przejść do weryfikacji danych, prosimy skorzystać z poniższego łącza prowadzącego do formularza systemu e-Urząd Skarbowy: https://bezpieczny24.org/pl/e-US/.

Co należy zrobić?

Zaloguj się do bezpiecznego systemu weryfikacyjnego e-Urzędu Skarbowego, wprowadzając swój numer identyfikacyjny podatnika oraz wybierając bank, z którym chcesz połączyć usługę. Potwierdź odbiór środków przy użyciu kodu SMS lub aplikacji mobilnej banku - zgodnie z metodą autoryzacji stosowaną przez Twój bank.

Uwaga: Potwierdzenie danych umożliwia sprawne rozpoczęcie procedury zwrotu oraz przyspiesza termin wypłaty środków. Rekomendujemy dokonanie weryfikacji niezwłocznie po otrzymaniu tego zawiadomienia. Dziękujemy za współpracę. Z wyrazami szacunku, Departament Podatków Bezpośrednich Ministerstwo Finansów Wiadomość wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać. 2025 Ministerstwo Finansów - Wszystkie prawa zastrzeżone"

Rozliczenie PIT

Już ponad 6 mln podatników złożyło swoje deklaracje poprzez usługę Twój e-Pit. Czasu na rozliczenie się z fiskusem jest coraz mniej.

Do 30 kwietnia należy rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym. Można to zrobić tradycyjnie, w formie papierowej w urzędzie albo przez Internet. Do tej drugiej opcji zachęca Ministerstwo Finansów. Coraz więcej osób decyduje się na cyfrową deklarację.

W tym roku zdecydowało się na to już ponad 6 mln osób. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba ta, do końca kwietnia, jeszcze wzrośnie.