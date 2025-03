"Jeżeli istnieje domniemanie niewinności podatnika, to tylko na papierze" - powiedział dziennikarzom prezes InPostu Rafał Brzoska przed piątkowym posiedzeniem sejmowej komisji ds. deregulacji. Zapowiedział też, że jeżeli większość przygotowanych przez jego zespół projektów zostanie wdrożona, to "będzie namawiał koleżanki i kolegów ze świata biznesów, by poświęcili swój czas i prowadzili ten projekt w kolejnych 100-dniowych odstępach czasu".

Rafał Brzoska / Wojciech Olkuśnik / East News Rafał Brzoska, prezes InPostu, nominowany przez premiera Donalda Tuska na Pełnomocnika Przedsiębiorców ds. Deregulacji, liczy na to, że rząd oraz politycy, niezależnie od podziałów, dostrzegą potrzebę reform i wprowadzą proponowane przez niego zmiany. Uważam, że rozwój Polski, gospodarka i zadowolenie obywateli (...) jest czymś, na czym powinno zależeć nam wszystkim, jeżeli nie, to mamy do czynienia z hipokryzją - powiedział prezes InPostu dziennikarzom przed piątkowym posiedzeniem sejmowej komisji ds. deregulacji. Podatki i domniemanie niewinności Brzoska stwierdził, że kluczową dla niego sprawą, którą zajmie się jako główny specjalista od deregulacji, jest kwestia domniemania niewinności w relacji podatnika i urzędu skarbowego. Według Brzoski mamy do czynienia z "wielkim absurdem", gdyż obecnie państwo domniema niewinności przestępców, a w relacjach obywateli z państwem zasada ta "nie istnieje w polskim systemie prawnym, albo jeżeli istnieje, to tylko na papierze". Podkreślił, że stara się "unikać wrzutek lobbystycznych", choć te do jego zespołu także trafiają. Co proponuje Brzoska i jego zespół? Wśród zaproponowanych przez Brzoskę i jego zespół zmian znajdują się m.in.: rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych;

pakiety rozwiązań poprawiające płynność firm, w tym kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT;

uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych;

usprawnienie procedur w przetargach publicznych;

czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm;

szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE;

zwiększenie limitów instalacji fotowoltaicznych do użytku własnego. Spotkanie Brzoski z Tuskiem W najbliższy poniedziałek Rafał Brzoska ma się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa ma być okazją do przedyskutowania dotychczasowej współpracy oraz przedstawienia postulatów deregulacyjnych. Mamy dużą szansę na całkiem optymistyczny koniec tego projektu - powiedział prezes InPostu. Podkreślił, że poświęca swój prywatny czas, aby "postawić profesjonalną strukturę, która przedstawi co najmniej 300 propozycji stronie rządowej". Według niego projekty prezentowane przez jego zespół są "naprawdę dobre" oraz "niekontrowersyjne". Jeżeli zdecydowana większość tych projektów (...) zostanie wdrożona przez stronę polityczną, to będę namawiał koleżanki i kolegów ze świata biznesów, by również dedykowali swój czas i prowadzili ten projekt w kolejnych 100-dniowych odstępach czasu - ujawnił dodał Brzoska. 300 propozycji w ciągu 100 dni Premier Donald Tusk chce do czerwca podjąć decyzje, które "zredukują o 30 proc. obciążenia, koszty wywołane nadmierną regulacją, obciążenia administracyjne firm europejskich, jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa". 10 lutego br. premier Donald Tusk zaproponował prezesowi InPostu Rafałowi Brzosce pokierowanie zespołem, który miałby przygotować propozycje deregulacyjne, Brzoska propozycję przyjął. Tydzień później zespół opublikował pierwsze postulaty, m.in. dziewięciu zmian rozporządzeń i 14 zmian ustawowych. Brzoska niedługo później stworzył inicjatywę "SprawdzaMy", która planuje przygotować ok. 300 propozycji w ciągu 100 dni. Przedsiębiorcy wyrazili nadzieję na wdrożenie ok. 30 proc. z nich. Zobacz również: Hennig-Kloska: Rząd przyjął projekt ustawy wiatrakowej

