Elon Musk musiał w środę przełknąć gorzką pigułkę. Stracił właśnie tytuł najbogatszego człowieka na świecie. Po latach zdetronizował go Larry Ellison.

Larry Ellison / AARON SCHWARTZ / POOL / PAP/EPA

Według indeksu miliarderów Bloomberga Larry Ellison jest obecnie najbogatszym człowiekiem na świecie. W środę wzbogacił się o 100 miliardów dolarów. Tym samym pozbawił tego "tytułu" jego wieloletniego posiadacza Elona Muska.

81-latek jest największym indywidualnym udziałowcem Oracle, a wartość jego akcji odnotowała największy jednodniowy wzrost od 1992 roku. Majątek Ellisona wynosi 393 miliardy dolarów, przewyższając majątek Muska, który według obliczeń Bloomberga dysponuje "zaledwie" 385 miliardami dolarów.

Jak Larry Ellison dorobił się fortuny?

W 1977 r. Larry Ellison, Bob Miner i Ed Oates założyli Software Development Laboratories w Santa Clara w Kalifornii. Zostali zatrudnieni przez CIA do stworzenia programu bazodanowego o nazwie kodowej "Oracle".

Pięć lat później firma zmieniła nazwę na Oracle i w 1986 r. weszła na giełdę. Przez cztery dekady firma odnosiła różne sukcesy w dziedzinie technologii.

Ellison pełnił różne funkcje kierownicze w Oracle, w tym funkcję prezesa Oracle w latach 1978-1996. Dwukrotnie, w latach 1990-1992, był również przewodniczącym rady nadzorczej.

W 2014 roku Ellison zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Oracle i został mianowany prezesem zarządu oraz dyrektorem ds. technologii. Oba te stanowiska piastuje do dziś.

Firma ogłosiła we wtorek, że podpisała cztery umowy z klientami o wartości wielu miliardów dolarów i spodziewa się podpisać kilka kolejnych w nadchodzących miesiącach. To wywinduje wartość akcji - a tym samym majątek Ellisona - do astronomicznych poziomów.

Pieniądze z wielką polityką w tle

Larry Ellison jest też żywo zainteresowany polityką. Miliony dolarów przekazuje na republikanów. W 2022 roku wsparł 15 milionów dolarów projekt wspierający republikańskiego senatora z Karoliny Południowej Tima Scotta w wyborach prezydenckich. W 2015 roku przekazał również darowiznę na kampanię prezydencką Marco Rubio.

Ellison utrzymuje obecnie bliskie relacje z prezydentem Donaldem Trumpem. W styczniu pojawił się w Białym Domu wraz z prezesem OpenAI Samem Altmanem i prezesem SoftBanku Masayoshi Sonem, gdy Trump ogłosił utworzenie nowej firmy, która będzie rozwijać infrastrukturę AI w Stanach Zjednoczonych.