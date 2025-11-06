​Co wszystkie tegoroczne obniżki oznaczają dla kredytobiorców? "Klient mógłby np. kupić mieszkanie o jeden pokój większe niż na początku roku" - stwierdził prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o piątej obniżce stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Główna - stopa referencyjna - wynosi obecnie 4,25 proc.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Raty niektórych kredytów na 20 lat i 450 tys. zł mogą spaść o 405 zł, czyli o 11 proc. w wyniku tegorocznych obniżek stóp.

Dzięki temu można np. kupić mieszkanie o jeden pokój większe niż na początku roku.

Obniżka stopy o 1,5 pkt proc. od początku roku oznacza tańszy kredyt o około 97 tys. zł w całym okresie spłaty.

Nawet jeden pokój więcej

W środę RPP obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. Główna - stopa referencyjna - wynosi obecnie 4,25 proc. Jak tegoroczne obniżki stóp procentowych realnie wpłynęły na kredytobiorców? Po tegorocznych obniżkach stóp procentowych rata kredytu zaciągniętego na 20 lat o wartości 450 tys. zł mogłaby spaść o 405 zł - stwierdził prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek, cytowany przez PAP. Wyjaśnił, że po tych zmianach, można np. kupić mieszkanie większe o jeden pokój niż na początku roku.

Decyzja RPP ze środy była już piątą obniżką w tym roku. Prezes Białek przypomniał, że w tym roku stopa referencyjna spadła w sumie o 150 punktów bazowych, z poziomu 5,75 proc. Zdaniem prezesa ZBP ostatnia decyzja nie była zaskoczeniem, ze względu na "bardzo dobre odczyty inflacyjne" - przykładowo w październiku inflacja wyniosła 2,8 proc.

Wpływ na wysokość rat i zdolność kredytową

Prezes ZBP wyliczył, że w przypadku zaciągniętego na 20 lat na równe raty kredytu na 450 tys. zł (przy 2 proc. marży), wszystkie obniżki oznaczają spadek raty kapitałowej o 405 zł - czyli o 11 proc.

Dodał, że na poziomie "całego cyklu życia kredytu" obniżka stopy referencyjnej o 1,50 pkt proc. oznacza, że staje się on tańszy o ok. 97 tys. zł czyli o 22,3 proc.

Tadeusz Białek poruszył również kwestię zdolności kredytowej. Jego zdaniem przy powyższych założeniach, kwota dostępnego kredytu zwiększyłaby się o 55 tys. zł, czyli ok. 12 proc. To w zasadzie oznacza możliwość kupienia mieszkania większego o jeden niewielki pokój - ocenił Białek.

Przypomniał również, że przy stopie referencyjnej 5,75 proc. kredyt w wysokości 450 tys. zł był dostępny dla osoby z miesięcznymi dochodami na poziomie netto 9 235,67 zł. Przy obecnej wysokości 4,25 proc. ten sam kredyt może zaciągnąć osoba zarabiająca 8 222,94 zł na rękę, czyli ok. 11,4 tys. zł brutto - wyjaśnił Tadeusz Białek.

Zmiany, ale nie dla wszystkich

Prezes ZBP podkreślił jednak, że obniżki stóp procentowych nie wpłyną na wielkość rat w przypadku kredytów ze stałą stopą oprocentowania. Ich udział we wolumenie ogółu udzielonych kredytów wynosi na koniec II kwartału 2025 r. ok. 30 proc. (w kwocie trochę ponad 166 mld zł).

Pamiętajmy jednocześnie, że jest bardzo wielu kredytobiorców ze stałą stopą, którzy nie zaciągali ich na górce (kiedy stopa referencyjna wynosiła 5,75 proc.). Wśród nich są osoby, które mają zobowiązania zaciągnięte na poziomach niższych niż nawet obecny poziom stóp referencyjnych - podsumował Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.