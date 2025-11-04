We wtorek klub Koalicji Obywatelskiej złoży w Sejmie projekt, który przewiduje, że nauczyciele będą otrzymywać wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, zgodnie z zasadą gotowości do pracy - poinformował premier Donald Tusk. To odpowiedź na liczne głosy środowiska o potrzebie zmian w przepisach, które obowiązują od początku roku szkolnego 2025/2026.

Kontrowersyjne przepisy w Karcie Nauczyciela zostaną zmienione/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Klub Koalicji Obywatelskiej złoży projekt przewidujący, że nauczyciele otrzymają zapłatę za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, zgodnie z zasadą gotowości do pracy. Poinformował o tym szef rządu przed wtorkowym posiedzeniem.

Mieliśmy poprawić pewne propozycje, które wzbudziły bardzo duże emocje, uzasadnione emocje. I tak jak to zapowiadałem, także po naszych spotkaniach bezpośrednio z nauczycielkami, nauczycielami, także ze związkami (...) dzisiaj klub Koalicji Obywatelskiej złoży stosowny projekt w Sejmie, zgodnie z którym ponadwymiarowe godziny będą płatne (...) zgodnie z zasadą gotowości do pracy - oznajmił we wtorek Tusk.

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum. Temat rozgrzał opinię publiczną w związku z nowelizacją Karty nauczyciela, która weszła w życie z początkiem roku szkolnego 2025/2026.

Kontrowersyjne przepisy do poprawki

Chodzi o tzw. dużą nowelizację Karty nauczyciela. Precyzowała ona zasady m.in. dotyczące warunków obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. Opisano liczne sytuacje, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia - za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Wejście w życie tej nowelizacji wzbudziło liczne reakcje ze strony związków zawodowych. Zwrócono uwagę, że nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi - nie otrzyma za nie wynagrodzenia, gdy nie ma w szkole klasy (bo uczniowie są np. na wycieczce).

Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że wpływały do niego sygnały o wstrzymanych wyjściach klasowych - właśnie z powodu zmian w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych.

W ubiegłym tygodniu premier Tusk zapowiedział przygotowanie projektu nowelizacji Karty nauczyciela. Wyjaśnił, że w sytuacji, gdy nauczyciele są w szkole gotowi do pracy, a zajęcia nie odbywają się z przyczyn niezależnych - dostaną wynagrodzenie.