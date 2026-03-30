Nowe możliwości dofinansowania na fotowoltaikę oraz magazyny energii i ciepła. Wystartował program dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Ma być programem przejściowym pomiędzy zakończeniem programu "Mój Prąd 6.0" a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego.

Można już składać wnioski w nowym programie wsparcia dla osób fizycznych na mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Do kiedy?

Czym jest nowy program i dla kogo jest przeznaczony?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowy program. Nabór będzie finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i ma charakter jednorazowego programu przejściowego.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie z programu można składać od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r.

Budżet programu wynosi 335 mln zł, a środki będą udostępnione w formule refinansowania kosztów inwestycji już zrealizowanych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Jak informuje ministerstwo klimatu, dofinansowanie obejmie zakup i montaż:

instalacji fotowoltaicznych (2-20 kW) - 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7 000 zł

magazynów energii (min. 2 kWh) - 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 16 000 zł

magazynów ciepła (min. 20 dm³) - do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maks. 20 zł / 1 dm³, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Konieczne warunki

do jednej instalacji PV można zgłosić jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła,

dofinansowanie obejmuje inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku,

okres kwalifikowalności kosztów: 1.08.2024 r. - 31.10.2025 r.

W założeniu program ma zwiększyć autokonsumpcję energii z przydomowych instalacji, poprawić lokalne bilansowanie energii, zwiększyć odporność sieci na przeciążenia oraz ograniczyć emisję CO₂.