Na polskim rynku pracy coraz wyraźniej widać obecność cudzoziemców. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec marca 2025 roku w Polsce pracowało ponad milion obcokrajowców. To aż o 5,5 procent więcej niż rok wcześniej. Największą grupę nadal stanowią obywatele Ukrainy.

Liczba cudzoziemców rośnie szybciej niż w poprzednich latach

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika jasno: liczba obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce systematycznie rośnie. Na koniec marca 2025 roku zatrudnienie w naszym kraju miało 1 mln 67 tys. cudzoziemców. To aż o 55 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w porównaniu do lutego 2025 roku liczba ta wzrosła o niespełna 10 tysięcy osób, co daje wzrost na poziomie 0,9 procent.

Co ciekawe, cudzoziemcy stanowią już 6,5 procent wszystkich osób wykonujących pracę w Polsce. To wyraźny sygnał, że stają się oni nieodłącznym elementem krajowego rynku pracy. Ich obecność widoczna jest nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miejscowościach i w różnych sektorach gospodarki.

Ukraińcy nadal dominują, ale ich udział lekko spada

Najliczniejszą grupą cudzoziemców pozostają obywatele Ukrainy. Według danych GUS, na koniec marca 2025 roku w Polsce pracowało 714,9 tys. Ukraińców. To o 3,6 procent więcej niż rok wcześniej i o 0,9 procent więcej niż w lutym tego roku. Ukraińcy stanowią aż 67 procent wszystkich pracujących obcokrajowców w naszym kraju.

Warto jednak zwrócić uwagę na subtelną zmianę - udział Ukraińców wśród wszystkich cudzoziemców spadł w porównaniu do marca 2024 roku o 1,2 punktu procentowego. Oznacza to, że choć liczba pracujących obywateli Ukrainy rośnie, to jeszcze szybciej przybywa przedstawicieli innych narodowości. Może to świadczyć o coraz większym otwarciu polskiego rynku pracy na obywateli innych państw.

Umowy zlecenia coraz popularniejsze wśród obcokrajowców

Wśród pracujących cudzoziemców aż 405,1 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i umowy pokrewne. To wzrost o 5,6 procent w stosunku do marca 2024 roku i o 0,7 procent w porównaniu do lutego 2025 roku. Ta forma zatrudnienia cieszy się szczególną popularnością wśród obcokrajowców, co wynika zarówno z jej elastyczności, jak i łatwiejszych procedur zatrudnienia.

Tego typu umowy pozwalają pracodawcom szybciej reagować na zmieniające się potrzeby kadrowe, a pracownikom - na łatwiejszy dostęp do rynku pracy. Jednak specjaliści zwracają uwagę, że dominacja umów cywilnoprawnych może oznaczać mniejszą stabilizację zawodową dla cudzoziemców.

Kobiety i mężczyźni - jak wygląda struktura zatrudnienia?

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni - ich udział wyniósł 59,9 procent. To nieznacznie więcej niż rok wcześniej i miesiąc wcześniej. Jednak zarówno liczba pracujących kobiet, jak i mężczyzn wzrosła w porównaniu do marca 2024 roku - odpowiednio o 4,7 i 6 procent.

W porównaniu do lutego 2025 roku liczba kobiet wykonujących pracę w Polsce zwiększyła się o 0,8 procent, a liczba mężczyzn o 1 procent. To pokazuje, że polski rynek pracy przyciąga zarówno mężczyzn, jak i kobiety z zagranicy, a struktura zatrudnienia powoli, ale systematycznie się zmienia.

W ostatnim dniu marca 2025 r. niemal co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszkał w regionie warszawskim stołecznym (19,9 proc.).

