"Warren Buffett potrafił kupić akcje, które przez 2-3 lata traciły 30 procent. Tyle że potem ona zyskiwały 300 procent przez następne kilka lat" - mówił Piotr Kuczyński, ekonomista i analityk domu inwestycyjnego Xelion, w rozmowie z Michałem Zielińskim na antenie Radia RMF24. Buffett odchodzi na emeryturę w wieku 95 lat. Kończy swoją wieloletnią karierę jako dyrektor generalny Berkshire Hathaway, spółki, którą przejął w 1965 roku i zamienił w globalny wehikuł inwestycyjny.

Warren Buffett odchodzi na emeryturę w wieku 95 lat. Kończy swoją wieloletnią karierę jako dyrektor generalny Berkshire Hathaway, spółki, którą przejął w 1965 roku i zamienił w globalny wehikuł inwestycyjny.

Buffett znany jest nie tylko z inwestycyjnego geniuszu, ale i skromności oraz działalności charytatywnej. Mieszka w tym samym domu od 1958 roku, a 99 proc. swojego majątku planuje przekazać na cele dobroczynne.

Na czym polegała jego metoda inwestowania i kim może być jego następca? Dowiedz się, dlaczego Buffett uważa, że podatki dla miliarderów powinny być wyższe i kto może przejąć po nim stery w Berkshire Hathaway.

Recepta Buffetta na sukces

Według zapowiedzi Warrena Buffetta do końca roku ma on zrezygnować ze stanowiska dyrektora generalnego Berkshire Hathaway, jednej z największych spółek na świecie. W 1965 roku Buffett ją przejął i zrobił z niej wehikuł inwestycyjny - mówił Kuczyński i dodał, że zyski tej firmy od czasu przejęcia jej przez Buffetta osiągnęły 5,5 miliona proc. Włożenie tysiąca dolarów dawałoby 55 milionów - wyliczał analityk.

Na czym polegał geniusz inwestora? Jego metoda polegała i polega na tym, że on kupuje spółki, które ceni. Nie dlatego, że jest to chwilowa moda, ale za ich wartość, którą mogą przynieść w przyszłości, nie tylko teraz - tłumaczył gość Radia RMF24. On jest słynny również z tego powodu, że jest niezwykle skromny. Na przykład ciągle mieszka w domu, który kupił w 1958 roku za 31,5 tys. dolarów - tłumaczył Kuczyński.

Dotacje na cele charytatywne

W 2006 roku Warren Buffett zapowiedział, że 83 procent jego majątku zostanie przekazane charytatywnej Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Miliarder planuje też przekazać jedynie 1 procent majątku swojej rodzinie, a 99 procent na cele charytatywne. Jeden procent od 170 miliardów dolarów to też jest sporo - 1,7 mld dolarów - wyliczał Kuczyński.

Podatki dla miliarderów

Buffett zasłynął nie tylko z niezwykłego talentu i wyczucia jako inwestor, ale również z kampanii, jaką podjął wraz z założycielem Microsoftu Billem Gatesem na rzecz zwiększenia podatków dla miliarderów.

On twierdzi na przykład, że podatki są jak najbardziej usprawiedliwioną rzeczą i powinny być stosunkowo wysokie dla osób takich jak on, bo nie tylko dzięki sobie zarobił takie pieniądze, ale także państwo dało mu bezpieczeństwo i różne inne elementy, dzięki którym miał możliwość działania - i on to wykorzystał - wyjaśnił Piotr Kuczyński.

Greg Abel potencjalnym następcą Buffetta

W amerykańskiej prasie pojawiają się spekulacje, że Greg Abel, możliwy następca Buffetta, od pewnego czasu odgrywa istotną rolę w konglomeracie miliardera i do przejęcia sterów przejdzie bardzo płynnie.

Przychodzi ten moment w życiu człowieka, kiedy musi powiedzieć "stop". Każdemu życzę, żeby mógł powiedzieć w wieku 95 lat: "Chyba się już napracowałem". To jest bardzo sędziwy wiek - mówił w rozmowie z Michałem Zielińskim na antenie Radia RMF24 Piotr Kuczyński, ekonomista i analityk domu inwestycyjnego Xelion.





