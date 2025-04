Jeff Bezos najpierw wywołał wściekłość Donalda Trumpa, a potem zasłużył na jego pochwały. Prezydent USA powiedział we wtorek, że odbył "dobrą rozmowę" z prezesem Amazona i cieszy się, że miliarder "rozwiązał problem" planów wyświetlania na platformie przy cenach produktów kosztów nałożonych przez Trumpa ceł. Wcześniej Biały Dom potępił działania koncernu jako "polityczne i wrogie".

Jeff Bezos / Shutterstock

Jeff Bezos jest bardzo miły. Świetny gość. Rozwiązał problem bardzo szybko. Zrobił słuszną rzecz - powiedział Donald Trump dziennikarzom. Prezydent skomentował w ten sposób doniesienia o tym, że Amazon zrezygnował z planów wyświetlania kosztów ceł przy cenach produktów sprzedawanych na platformie. Trump potwierdził, że odbył z Bezosem we wtorek "dobrą rozmowę" na ten temat.

We wtorek rano portalu Punchbowl News doniósł, że gigant e-commerce planował wprowadzenie zmian polegających na pokazywaniu, jaką część ceny oferowanych produktów stanowią wprowadzone przez Trumpa cła. Zapytana o to rzeczniczka Białego Domu potępiła te plany jako "polityczny i wrogi akt".



Kilka godzin później firma poinformowała, że nie zamierza wprowadzać tego planu w życie. Jak stwierdzono, była to jedynie propozycja rozważana przez zespół Amazon Haul, e-sklepu Amazona oferującego najtańsze towary poniżej 20 dolarów.



Założyciel i prezes Amazona Jeff Bezos - który zrezygnował z pozycji dyrektora, lecz zachował funkcję "prezesa wykonawczego" firmy - był w przeszłości krytykowany przez Trumpa m.in. za działalność "Washington Post", który jest własnością miliardera. Podczas kampanii wyborczej Bezos podjął jednak kroki, by zbliżyć się do Trumpa.

Wpłynął na linię redakcyjną dziennika, a także m.in. wpłacając na komitet inauguracyjny prezydenta. Były najbogatszy człowiek świata był też jednym z gości honorowych na inauguracji Trumpa.