W przyszłym tygodniu świat muzyki i nie tylko z pewnością będzie obserwował jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Sean "Diddy" Combs, ikona hip-hopu i miliarder, stanie przed sądem w sprawie oskarżeń o handel ludźmi. To wydarzenie może zaważyć na przyszłości jednej z najbardziej wpływowych postaci w branży rozrywkowej.

Sean Diddy Combs stanie 5 maja przed sądem / Ian West / PAP/EPA

Sean "Diddy" Combs stanie przed sądem 5 maja

Gwiazda hip-hopu i właściciel milionowego imperium jest oskarżony o handel ludźmi i nadużycia seksualne

Sean "Diddy" Combs może zostać skazany nawet na dożywocie

Przyszłość imperium pod znakiem zapytania. Jego majątek zmalał do około 400 milionów dolarów

Sean Combs, znany również jako Puff Daddy, P. Diddy czy po prostu Diddy, to postać, która nieodłącznie kojarzy się z sukcesem w amerykańskiej kulturze hip-hopowej. Jego droga od ubogich początków w Harlemie do statusu miliardera była inspiracją dla wielu. Założyciel Bad Boy Records, który pomógł wypromować takie gwiazdy jak Mary J. Blige czy Notorious B.I.G., teraz stoi przed poważnym wyzwaniem. Oskarżenia o handel ludźmi i nadużycia seksualne mogą nie tylko zrujnować jego reputację, ale również skończyć się wyrokiem dożywotniego więzienia.

Sean "Diddy" Combs przed sądem. Oskarżenia, które wstrząsnęły światem

Proces Combsa, który rozpocznie się 5 maja w sądzie federalnym w Manhattanie, może trwać nawet dwa miesiące. Oskarżenia są poważne - od wykorzystywania wpływów i bogactwa do zmuszania kobiet do niechcianych aktywności seksualnych, po zastraszanie ich, by przez lata milczały.

Wśród oczekiwanych świadków oskarżenia jest była dziewczyna Combsa, Cassie, która oskarżyła go o gwałt i nadużycia fizyczne.

Dla Diddy'ego Combsa proces ten jest nie tylko walką o wolność, ale również o oczyszczenie imienia. Jego prawnik, Marc Agnifilo, twierdzi, że opisane przez prokuratorów aktywności seksualne były dobrowolne.

Czy jednak obrona będzie w stanie przekonać sąd i opinię publiczną do swoich argumentów? Czy Combs zdoła odbudować swoją reputację, czy też dołączy do grona wpływowych mężczyzn, których kariery zakończyły się skandalem?

Przyszłość imperium Combsa pod znakiem zapytania

Nie da się ukryć, że oskarżenia te mają już wpływ na finansowe imperium Combsa. Według magazynu Fortune jego majątek zmalał do około 400 milionów dolarów. Proces może jeszcze bardziej zaszkodzić jego pozycji w branży.

Kim jest Sean "Diddy" Combs?

Sean "Diddy" Combs, znany również jako Puff Daddy, P. Diddy lub po prostu Diddy, to amerykański raper, producent muzyczny, przedsiębiorca i aktor. Urodził się 4 listopada 1969 roku w Nowym Jorku. Combs zdobył sławę w latach 90. jako założyciel wytwórni Bad Boy Records, która wypromowała takich artystów jak The Notorious B.I.G., Faith Evans czy Mase.

Jest także znany ze swojej kariery solowej - wydał kilka albumów, z których wiele osiągnęło sukces komercyjny, m.in. "No Way Out" (1997). Oprócz działalności muzycznej, Diddy odniósł sukces jako przedsiębiorca, inwestując m.in. w branżę odzieżową (marka Sean John), alkoholową (Cîroc) i medialną.

Combs jest laureatem wielu nagród, w tym Grammy. Uznawany jest za jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii hip-hopu i amerykańskiego przemysłu rozrywkowego.