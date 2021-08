W przyszłym tygodniu politycy będą zajmować się gospodarką. Rusza m.in. posiedzenie Sejmu, które zdominują tematy związane z pieniędzmi.

Sprawdźcie, co czeka nas w nadchodzącym tygodniu pod względem gospodarczym / RMF FM

Bardzo interesująco zapowiada się zaplanowane na środę posiedzenie Sejmu. W jego trakcie m.in. posłowie mają zajmować się projektem ustawy Lex TVN. Chodzi o projekt, który - w obecnym kształcie - sprawiłby, że amerykańscy właściciele stacji albo musieliby ją sprzedać, albo TVN straciłby koncesję. To ma szersze znaczenie, bo może odstraszyć zagranicznych inwestorów od Polski, co już przekłada się na gospodarkę.



Temat gospodarczy w Sejmie poruszy także szef Najwyższej Izby Kontroli - Marian Banaś. Partia władzy spróbuje mu odebrać immunitet, a on w rewanżu ma wytknąć władzy wiele finansowych grzechów:

marnowanie pieniędzy na wybory, które się nie odbyły,

marnotrawstwo miliardów na nieudaną budowę elektrowni w Ostrołęcę,

nieudolność w sprawie GetBack.

Pierwsze posiedzenie po wprowadzeniu podwyżek

Pisząc o Sejmie warto pamiętać, że teoretycznie posłowie powinni w trakcie posiedzenia pracować lepiej niż do tej pory, bo to pierwsze posiedzenie od czasu wejścia w życie podwyżek dla parlamentarzystów.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda podniósł posłem pensje i diety o ponad 50 procent i to już od tego miesiąca. W rewanżu posłowie PiS na środowym posiedzeniu chcą radykalnie podnieść pensję prezydentowi.