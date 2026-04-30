Zadłużenie nieletnich Polaków za jazdę komunikacją bez biletu wzrosły dwukrotnie w ciągu roku i wynoszą obecnie 1,2 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Łączne długi Polaków za jazdę "na gapę" wynoszą ponad 366 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Przybyło nieletnich dłużników-"gapowiczów"

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że długi Polaków z powodu jazdy bez biletu wynoszą 366,2 mln zł, a najszybciej przybywa zaległości wśród osób do 18 r.ż. Obecnie wynoszą one 1,2 mln zł, podczas gdy jeszcze rok temu było to 544 tys. zł.



Duży wzrost zadłużenia w ciągu roku odnotowano też wśród osób w wieku 18-25 lat - z 28,2 mln zł do 37,9 mln zł. W grupie wiekowej 26-35 lat poziom zobowiązań wynosi obecnie 96,8 mln zł, natomiast w przedziałach 36-45 oraz 46-55 lat - odpowiednio 103,2 mln zł i 75,1 mln zł.



Z kolei wśród osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym odnotowano spadek zadłużenia - Polacy w wieku 56-65 lat zredukowali dług o ponad 2 mln zł (do 38 mln zł), a powyżej 65 r.ż. - o 2,9 mln zł, i wynosi on 13,9 mln zł.

Mężczyźni z większymi zobowiązaniami

Autorzy informacji zwrócili uwagę, że mężczyźni mają wyższe zobowiązania wobec transportu pasażerskiego. Łącznie wynoszą one 249,3 mln zł, a w przypadku kobiet - 116,9 mln zł.

Najbardziej zadłużeni za jazdę bez biletu są mieszkańcy województwa łódzkiego - zobowiązania wynoszą tam 123,4 mln zł, a dłużników jest 50,7 tys. Na drugim miejscu znalazła się Wielkopolska, gdzie łączne długi wynoszą 74,3 mln zł, a takie problemy ma 38,4 tys. osób. Trzecią pozycję zajęło Mazowsze, gdzie zaległości obejmują 50 tys. osób, a cała kwota do spłaty wynosi 45,6 mln zł.

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.