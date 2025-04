Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę trzynastek, a teraz rozsyła ważne decyzje. Ponad 8,8 mln osób otrzymało łącznie blisko 16,5 mld zł. Sprawdź, co nowego czeka emerytów i rencistów.

Sprawdź, co kryje Twoja koperta od ZUS (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Co zawierają listy od ZUS?

Znaczenie decyzji dla emerytów i rencistów

Jakie informacje znajdziesz w decyzjach?

Proces wysyłki - kiedy otrzymasz list?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, znane szerzej jako trzynastka. W tym roku, do kieszeni ponad 8,8 mln osób trafiła łączna suma blisko 16,5 mld zł brutto. Ale to nie koniec dobrych wiadomości od ZUS. Instytucja rozpoczęła już coroczną wysyłkę listów do emerytów i rencistów, przekazując im kluczowe informacje dotyczące ich świadczeń.

Jak przekazał Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS, w jednej kopercie znajdują się dwie decyzje - jedna dotycząca marcowej waloryzacji, a druga o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. Pierwsza decyzja zawiera informacje o kwocie świadczenia po waloryzacji, sumie pobranych składek oraz zaliczce na podatek dochodowy, a także wysokości emerytury netto. Druga decyzja dotyczy wypłaty trzynastki dla osób uprawnionych do renty, emerytury lub innego długoterminowego świadczenia na dzień 31 marca 2025 r.

ZUS podkreśla, jak ważne jest dokładne przeczytanie otrzymanych dokumentów. Wysyłka dwóch decyzji w jednej kopercie ma na celu usprawnienie procesu i zapewnienie, że wszystkie niezbędne informacje dotrą do świadczeniobiorców jednocześnie. Warto więc sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne i czy nie ma potrzeby kontaktu z ZUS w celu ewentualnej korekty.

Wysyłka listów potrwa do końca maja, więc w najbliższym czasie blisko 9 mln emerytów i rencistów może spodziewać się korespondencji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To ważny moment, aby upewnić się, że wszystkie informacje dotyczące świadczeń są aktualne i zgodne z oczekiwaniami.