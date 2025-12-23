Awaria reaktora Forsmark 1 w elektrowni jądrowej Forsmark w Szwecji. Reaktor został czasowo wyłączony - poinformowały w nocy z poniedziałku na wtorek szwedzkie media, powołując się na operatora elektrowni, firmę Vattenfall. Trwają prace nad usunięciem awarii.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
W nocy czasowo został czasowo wyłączony reaktor w elektrowni jądrowej Forsmark w Szwecji.
Jak podaje operator elektrowni firma Vattenfall na swojej stronie internetowej, trwa usuwanie awarii.
W zeszłym tygodniu zakończono 99-dniowe prace konserwacyjne reaktora.
W Szwecji działają obecnie trzy elektrownie jądrowe, które mają w sumie sześć reaktorów: trzy w elektrowni Forsmark, dwa w Oskarshamn i jeden w elektrowni Ringhals. Razem odpowiadają one za około 30 procent szwedzkiej produkcji energii elektrycznej.
Reaktor Forsmark 1, położony około 130 kilometrów na północ od stolicy kraju, Sztokholmu. Został oddany do użytku w 1980 roku.