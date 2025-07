Rząd kontynuuje realizację kluczowej inwestycji infrastrukturalnej w województwie pomorskim. Podpisano drugą umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi krajowej, która połączy przyszłą elektrownię jądrową "Lubiatowo-Kopalino" z siecią dróg ekspresowych. Nowa trasa nie tylko usprawni transport do strategicznego obiektu energetycznego, ale także przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom regionu i turystom. GDDKiA podaje szczegóły.

Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo, zdjęcie z 13 maja 2024 / Adam Warżawa / PAP

Kolejny etap inwestycji - nowa umowa podpisana

4 lipca 2025 roku podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka drogi krajowej prowadzącej do powstającej elektrowni jądrowej "Lubiatowo-Kopalino" w gminie Choczewo. Nowy fragment trasy, o długości blisko 15 kilometrów, połączy drogę wojewódzką nr 213 z węzłem Łęczyce na trasie S6. Za realizację inwestycji odpowiada konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, które zrealizuje zadanie w systemie "projektuj i buduj". Wartość kontraktu wynosi niemal 200 milionów złotych.

To już druga umowa dotycząca tej strategicznej drogi. Pierwszy odcinek, łączący Lubiatowo z DW213, został objęty kontraktem w kwietniu bieżącego roku. Całość inwestycji ma zostać ukończona w II kwartale 2029 roku.

Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej

Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej "Lubiatowo-Kopalino" została podzielona na dwa główne zadania. Pierwszy fragment, o długości około 11 kilometrów, połączy Lubiatowo z drogą wojewódzką nr 213. Drugi, podpisany właśnie do realizacji, będzie miał długość około 15 kilometrów i połączy DW213 z węzłem Łęczyce na S6. Dodatkowo, w ramach budowy odcinka S6 Leśnice — Bożepole Wielkie, powstanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, co zapewni pełną integrację nowej trasy z istniejącą siecią komunikacyjną.

/ GDDKiA

fot. GDDKiA

Szybciej nad Bałtyk

Nowa droga krajowa to nie tylko inwestycja o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. To także realna poprawa jakości życia mieszkańców gminy Choczewo i okolicznych miejscowości. Zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego pozwoli odciążyć lokalne drogi, skróci czas przejazdu między Trójmiastem a nadmorskimi miejscowościami, a także poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych.

W sezonie turystycznym nowa trasa stanie się alternatywną drogą dojazdową nad Bałtyk, co ma szczególne znaczenie dla regionu o dużym natężeniu ruchu w okresie letnim.

Inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Polski

Realizacja drogi krajowej do elektrowni jądrowej "Lubiatowo-Kopalino" została uwzględniona w uchwale Rady Ministrów dotyczącej programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych związanych z kluczowymi projektami energetycznymi w województwie pomorskim. To element szeroko zakrojonego planu rozwoju infrastruktury, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. Budowa nowoczesnej drogi krajowej jest nieodłącznym elementem procesu powstawania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.