Jak sprytnie połączyć dni wolne od pracy ze świętami i weekendami, by cieszyć się długim wypoczynkiem przy minimalnym wykorzystaniu urlopu w 2026 roku? Najlepiej już teraz przyjrzeć się kalendarzowi i zaplanować urlop, zanim w firmie ktoś nas ubiegnie. Szczególnie, że pierwsza szansa na długie wolne pojawia się już na starcie nowego roku.
- Początek 2026 roku daje szansę na aż sześć dni wolnego dzięki korzystnemu układowi Nowego Roku i Święta Trzech Króli.
- Majówka 2026 pozwala na czterodniowy odpoczynek przy jednym dniu urlopu.
- Boże Ciało w czerwcu umożliwia wydłużenie weekendu do czterech dni.
- Za święto przypadające w sobotę, 15 sierpnia, przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania.
- Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada wypada w środę, co pozwala na pięć dni wolnego przy dwóch dniach urlopu.
- Wigilia i Boże Narodzenie w 2026 roku dają czterodniowy świąteczny weekend bez konieczności brania urlopu.
Rok 2026 zaczyna się wyjątkowo korzystnie dla osób planujących urlop. Nowy Rok (1 stycznia) przypada w czwartek, co daje szansę na aż sześć dni wolnego. Wystarczy wziąć urlop w piątek (2 stycznia) oraz w poniedziałek (5 stycznia), by cieszyć się wolnym od 1 do 6 stycznia. To idealny skorzystanie z uroków zimy albo ucieczkę do ciepłych krajów.
Dodatkowo już 6 stycznia (wtorek) obchodzimy Święto Trzech Króli, które również jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli zaplanujesz urlop na poniedziałek (5 stycznia), możesz wydłużyć wolne aż do siedmiu dni (od 1 do 7 stycznia).
W 2026 roku 1 maja (Święto Pracy) wypada w piątek, a 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) w niedzielę.
To oznacza, że wystarczy wziąć urlop w czwartek, 30 kwietnia, by zyskać cztery dni wolnego (od 30 kwietnia do 3 maja). To doskonała okazja na wiosenny wyjazd lub odpoczynek w domu.
Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca. Wystarczy wziąć urlop w piątek, 5 czerwca, by cieszyć się czterodniowym weekendem (od 4 do 7 czerwca). To jeden z najpopularniejszych terminów na krótki urlop w Polsce.
Część pracowników może być zasmucona, że Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w sobotę (15 sierpnia). Warto jednak pamiętać, że za święto przypadające w sobotę przysługuje dodatkowy dzień wolny, który można odebrać w innym terminie - warto ustalić to z pracodawcą.
W niedzielę wypadnie za to dzień Wszystkich Świętych (1 listopada). To oznacza, że za to święto pracownicy etatowi nie otrzymają dodatkowego wolnego.
Za to Święto Niepodległości (11 listopada) przypada w środę. To świetna okazja, by zaplanować urlop w poniedziałek i wtorek (9-10 listopada) lub w czwartek i piątek (12-13 listopada), co pozwoli na pięć dni wolnego z rzędu.
W 2026 roku Wigilia (24 grudnia) przypada w czwartek, a Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia) w piątek i sobotę. Oznacza to, że bez konieczności brania urlopu można cieszyć się czterodniowym świątecznym weekendem.
- 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok,
- 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli,
- 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,
- 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny,
- 1 maja (piątek) - Święto Pracy,
- 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja,
- 24 maja (niedziela) - Zielone Świątki,
- 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,
- 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego,
- 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych,
- 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości,
- 24 grudnia (czwartek) - wigilia,
- 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie,
- 26 grudnia (sobota) - Drugi dzień swiąt Bożego Narodzenia.