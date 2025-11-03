Jak sprytnie połączyć dni wolne od pracy ze świętami i weekendami, by cieszyć się długim wypoczynkiem przy minimalnym wykorzystaniu urlopu w 2026 roku? Najlepiej już teraz przyjrzeć się kalendarzowi i zaplanować urlop, zanim w firmie ktoś nas ubiegnie. Szczególnie, że pierwsza szansa na długie wolne pojawia się już na starcie nowego roku.

Kiedy najlepiej wziąć wolne? Warto sprawdzić kalendarz na 2026 rok / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Początek 2026 roku daje szansę na aż sześć dni wolnego dzięki korzystnemu układowi Nowego Roku i Święta Trzech Króli.

Majówka 2026 pozwala na czterodniowy odpoczynek przy jednym dniu urlopu.

Boże Ciało w czerwcu umożliwia wydłużenie weekendu do czterech dni.

Za święto przypadające w sobotę, 15 sierpnia, przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania.

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada wypada w środę, co pozwala na pięć dni wolnego przy dwóch dniach urlopu.

Wigilia i Boże Narodzenie w 2026 roku dają czterodniowy świąteczny weekend bez konieczności brania urlopu.

Długi weekend po sylwestrze

Rok 2026 zaczyna się wyjątkowo korzystnie dla osób planujących urlop. Nowy Rok (1 stycznia) przypada w czwartek, co daje szansę na aż sześć dni wolnego. Wystarczy wziąć urlop w piątek (2 stycznia) oraz w poniedziałek (5 stycznia), by cieszyć się wolnym od 1 do 6 stycznia. To idealny skorzystanie z uroków zimy albo ucieczkę do ciepłych krajów.

Dodatkowo już 6 stycznia (wtorek) obchodzimy Święto Trzech Króli, które również jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli zaplanujesz urlop na poniedziałek (5 stycznia), możesz wydłużyć wolne aż do siedmiu dni (od 1 do 7 stycznia).

Majówka 2026. Jak zaplanować długi weekend?

W 2026 roku 1 maja (Święto Pracy) wypada w piątek, a 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) w niedzielę.

To oznacza, że wystarczy wziąć urlop w czwartek, 30 kwietnia, by zyskać cztery dni wolnego (od 30 kwietnia do 3 maja). To doskonała okazja na wiosenny wyjazd lub odpoczynek w domu.

Boże Ciało. Kolejna szansa na długi weekend

Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca. Wystarczy wziąć urlop w piątek, 5 czerwca, by cieszyć się czterodniowym weekendem (od 4 do 7 czerwca). To jeden z najpopularniejszych terminów na krótki urlop w Polsce.

Druga połowa roku. Na co zwrócić uwagę?

Część pracowników może być zasmucona, że Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w sobotę (15 sierpnia). Warto jednak pamiętać, że za święto przypadające w sobotę przysługuje dodatkowy dzień wolny, który można odebrać w innym terminie - warto ustalić to z pracodawcą.

W niedzielę wypadnie za to dzień Wszystkich Świętych (1 listopada). To oznacza, że za to święto pracownicy etatowi nie otrzymają dodatkowego wolnego.

Za to Święto Niepodległości (11 listopada) przypada w środę. To świetna okazja, by zaplanować urlop w poniedziałek i wtorek (9-10 listopada) lub w czwartek i piątek (12-13 listopada), co pozwoli na pięć dni wolnego z rzędu.

Święta Bożego Narodzenia i wolna Wigilia

W 2026 roku Wigilia (24 grudnia) przypada w czwartek, a Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia) w piątek i sobotę. Oznacza to, że bez konieczności brania urlopu można cieszyć się czterodniowym świątecznym weekendem.

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2026 roku: