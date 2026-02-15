Australia wchodzi w nową erę bezpieczeństwa i technologii wojskowej. W niedzielę rząd w Canberze ogłosił, że przeznaczy ponad 2,7 miliarda dolarów amerykańskich na budowę nowoczesnej stoczni w Osborne, w stanie Australia Południowa. To właśnie tam powstaną atomowe okręty podwodne, które mają stać się filarem australijskiej obronności w ramach trójstronnego porozumienia AUKUS, zawartego z USA i Wielką Brytanią.

Australia inwestuje miliardy w atomowe okręty podwodne (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Inwestycja w stocznię budującą okręty podwodne w Osborne (w stanie Australia Południowa) ma kluczowe znaczenie dla dostarczenia Australii okrętów podwodnych z napędem atomowym, uzbrojonych w broń konwencjonalną - powiedział, cytowany przez agencję Reutera premier Australii, Anthony Albanese.

Kwota 2,7 miliarda dolarów to jednak dopiero zaliczka. Całkowity koszt projektu, rozłożony na najbliższe dekady, ma przekroczyć 21 miliardów dolarów. To największa inwestycja w historii australijskiej obronności, która nie tylko wzmocni potencjał militarny kraju, ale również zapewni tysiące miejsc pracy i rozwinie lokalny przemysł stoczniowy.

"To dopiero początek"

Szef regionalnych władz Australii Południowej, Peter Malinauskas, podkreślił, że pierwsza transza środków zostanie przeznaczona na budowę niezbędnej infrastruktury. - To dopiero początek - przekazał Malinauskas, zapowiadając, że przed Australią ogromne wyzwania, ale i szanse związane z realizacją tego przełomowego projektu.

Nowa stocznia w Osborne ma stać się sercem australijskiego programu okrętów podwodnych. To tam będą powstawać jednostki z napędem atomowym, wyposażone w najnowocześniejsze technologie i uzbrojenie konwencjonalne. Dzięki temu Australia dołączy do elitarnego grona państw dysponujących zaawansowaną flotą podwodną.

Odpowiedź na rosnącą potęgę Chin

Decyzja o budowie własnej stoczni i produkcji atomowych okrętów podwodnych nie jest przypadkowa. Według danych amerykańskiego Departamentu Wojny, Chiny dysponują już 32 okrętami podwodnymi z napędem atomowym, co czyni je drugą - po Stanach Zjednoczonych - potęgą podwodną świata, wyprzedzając Rosję.

Zmieniająca się równowaga sił w regionie Indo-Pacyfiku sprawia, że Stany Zjednoczone zwiększają swoją obecność wojskową i integrację z sojusznikami, przede wszystkim z Australią. Trójstronne partnerstwo AUKUS, powołane do życia w 2021 roku, stało się obecnie głównym filarem tej strategii.

W ramach paktu amerykańskie i brytyjskie okręty podwodne o napędzie atomowym będą rotacyjnie bazować w Australii, wzmacniając bezpieczeństwo całego regionu.